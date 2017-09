Szene aus der Partie zwischen Deutschland und Frankreich: Die DBB-Stars Benzing (re.) und Schröder hindern De Colo am Wurf.

Szene aus der Partie zwischen Deutschland und Frankreich: Die DBB-Stars Benzing (re.) und Schröder hindern De Colo am Wurf. Bild © Imago

Es ist das wichtigste Spiel für die deutschen Basketballer seit einem Jahrzehnt: Das DBB-Team um den hessischen Kapitän Robin Benzing fordert am Dienstag im EM-Viertelfinale Topfavorit Spanien.

Entspannt beobachteten Robin Benzing, Dennis Schröder und Co. nach ihrem Achtelfinal-Coup den nächsten Gegner Spanien im Hexenkessel von Istanbul. Aus Block 109 genossen die deutschen Basketballer auf der Tribüne die heiße Atmosphäre im Sinan Erdem Dome. Dank des größten Erfolgs seit der Glanzzeit von Dirk Nowitzki ist das Selbstbewusstsein vor dem EM-Duell mit den übermächtigen Spaniern groß.

"Spanien ist der absolute Topfavorit auf Gold. Aber wir wissen, dass wir jeden schlagen können", sagt der aus Seeheim-Jugenheim stammende DBB-Kapitän Benzing. Das Ziel am Dienstag (17.45 Uhr) sei ganz klar das Halbfinale, so Benzing, der die Titelkämpfe sogar der Geburt seines ersten Kindes vorgezogen hatte: "Wir wollen immer weiter hinauf."

Benzing setzt auf Team-Charakter

Am Sonntagabend folgte die europäische Über-Mannschaft der vergangenen Jahre um Superstar Pau Gasol mit einem 73:56 gegen Gastgeber Türkei in die Runde der besten Acht. "Es ist gut für die Jungs, diese Atmosphäre zu spüren", erklärte Bundestrainer Chris Fleming das gemeinsame Gegnerstudium vor knapp 10.000 fanatischen Zuschauern. "Das gehört zur EM-Erfahrung, das mitzunehmen."

Im Jugendbereich spielte Benzing (re.) lange erfolgreich für den TV Langen, mit dem er zwei Junioren-Meistertitel gewann. Bild © Fabian Villmeter

Mit dem Vertrauen in die eigene Stärke fiebern die deutschen Korbjäger dem ersten Auftritt im EM-Viertelfinale seit zehn Jahren entgegen. "Der Charakter der Mannschaft ist unglaublich stark. Wir sind als Team so zusammengewachsen, dass wir uns wie gegen Frankreich auch von frühen Rückständen nicht entmutigen lassen“, sagte Benzing.

DBB greift nach den Sternen

Das sah vor zwei Jahren noch anders aus. Mit Nowitzki scheiterte die DBB-Auswahl zum Ausklang der Ära des NBA-Champions von 2011 vor zwei Jahren in Berlin noch bitter in der Vorrunde. Nun glaubt der Verband nach einem Jahrzehnt voller enttäuschter Hoffnungen an eine erfolgreiche Zukunft. Angeführt wird das Team von NBA-Profi Schröder, der sein Geld bei den Atlanta Hawks verdient.

"Nach der Generation Nowitzki brauchten wir ein bisschen Pause, haben es gut aufgebaut", sagte DBB-Präsident Ingo Weiss. "Wir können stolz auf diese Truppe sein. Wenn man das Viertelfinale erreicht, kann man sagen: alles richtig gemacht." Und das soll auch für den Verbandschef nicht das Ende sein: "Die Jungs brauchen sich vor keinem Gegner verstecken - egal, wer da kommt."