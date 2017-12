Jahrelang galt Chinas Mauer im Tischtennis als unüberwindbar. Doch vor allem Dimitrij Ovtcharov und Timo Boll haben diese Dominanz ins Wanken gebracht. Bundestrainer Jörg Roßkopf blickt angriffslustig auf die WM.

In der vergangenen Woche schlug das zuletzt ins Schlingern geratene Imperium zurück. Mit einem Sieg im Endspiel der World Tour bezwang Chinas Topspieler Fan Zhendong die künftige Nummer eins Dimitrij Ovtcharov in vier Sätzen. Doch dieser Erfolg kann nicht darüber hinwegtäuschen: Allen voran die deutschen Starspieler Ovtcharov und Timo Boll haben das chinesische Bollwerk in diesem Jahr mehr als nur herausgefordert.

Kein Wunder, dass Bundestrainer Jörg Roßkopf mit verheißungsvollem Blick auf das kommende Jahr schaut. "Vielleicht geht ja was bei der WM 2018, dass wie die großen Chinesen schlagen", sagte der 48-Jährige im hr-heimspiel! am Montagabend. Die Zuversicht mit Blick auf die Weltmeisterschaft im Mai im schwedischen Halmstad schöpft der Südhesse aus den jüngsten Erfolgen seiner Schützlinge in dieser Saison.

"Boll hat ein begnadetes Talent"

Ovtcharov gewann 2017 sechs internationale Turniere, darunter sogar die China Open. Schon sein Auftaktsieg bei der World Tour in Astana reichte dem 29-Jährigen aus, um von Januar an zum ersten Mal die Spitze der Weltrangliste zu übernehmen. Und da wäre natürlich noch der Odenwälder Timo Boll. Der 36-Jährige erlebt gefühlt seinen siebten Frühling und fegte in diesem Jahr unter anderem den scheinbar unschlagbaren Einzel-Olympiasieger Ma Long von der Platte.

Das Hoch des Rekord-Europameisters bringt Roßkopf ins Schwärmen. "Er hat ein begnadetes Talent. Der Junge ist richtig gut und für mich als Trainer ein absoluter Segen. Er strahlt Ruhe aus und hat Finesse im seinem Spiel", sagte "Rossi" über Boll, der vor wenigen Tagen in Astana ebenfalls geehrt worden war. Während Roßkopf die Auszeichnung "Welttrainer des Jahres" freudig in Empfang nahm, wurde Boll zum "Spieler des Jahres 2017" gekürt.

Insgesamt war es also ein überaus erfolgreiches Jahr für die deutschen Tischtennis-Stars, die mit viel Rückenwind in die neue Saison starten. "Dass wir mit Ovtcharov den besten Spieler haben, ist auch eine Aussage", meinte Roßkopf mit Blick auf die mit Spannung erwarteten Duelle mit den Chinesen in 2018. Die nächste Chance, am Thron der Ballkünstler aus dem Reich der Mitte zu rütteln, bieten sich Boll und Co. bei der Mannschafts-WM im Mai. Eine Herkulesaufgabe, die aber nun nicht mehr unlösbar erscheint.