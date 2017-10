Mario Basler steht vor einem Comeback auf der Trainerbank – als Übergangslösung beim Fünftligisten RW Frankfurt. Der Ex-Nationalspieler wird an diesem Donnerstag als neuer Coach der Rot-Weissen vorgestellt. Die Pressekonferenz sehen Sie hier im Livestream.

So einen Medienrummel erlebt Rot-Weiss Frankfurt wohl nicht alle Tage. Zahlreiche Pressevertreter haben sich für diesen Donnerstag angesagt, wenn Mario Basler ab 17 Uhr als neuer Trainer beim abstiegsbedrohten Fußball-Hessenligisten offiziell vorgestellt wird. Schon am Mittwoch hatte der Verein dem hr-sport bestätigt, dass der Europameister von 1996 zumindest als Aushilfscoach beim Club vom Brentanobad anheuern soll.

"Es geht darum, bis zur Winterpause so viele Punkte wie möglich zu holen, damit der neue Trainer eine realistische Chance hat, die Klasse zu halten", sagte Basler selbst der Bild (Donnerstag). Auch RW-Aufsichtsratsmitglied Johny Baez, seit Jahren ein guter Freund des ehemaligen Nationalspielers, sprach in der FAZ von einer "Übergangslösung". So soll Basler bis Weihnachten den ranghöchsten Frankfurter Amateurclub anleiten und das Zepter dann an seinen Nachfolger weitergeben.

Mit Basler zurück in die Spur finden

Bis dahin hoffen die Verantwortlichen bei Rot-Weiss um den neu gewählten Präsidenten Ersan Dincer, dass Basler den Verein sportlich wieder auf Kurs bringt. Die Frankfurter stehen derzeit auf dem vorletzten Tabellenplatz und befinden sich in akuter Abstiegsgefahr. In der vergangenen Saison hatte der Club noch ans Tor zur Regionalliga Südwest geklopft, war aber in den Aufstiegsspielen gescheitert.

Basler, der zuletzt als Geschäftsführer Sport bei Lok Leipzig tätig war und zuvor bei RW Oberhausen, Wacker Burghausen und Eintracht Trier als Chefcoach arbeitete, soll die Nachfolge von Daniyel Cimen antreten. Der Ex-Profi von Eintracht Frankfurt hatte seinen Vertrag Ende September auf eigenen Wunsch hin aufgelöst und war zum Ligakonkurrenten Watzenborn-Steinberg gewechselt.

Finanzielle Situation "sehr angespannt"

Das Gehalt von Basler soll offenbar von Sponsoren übernommen werden. Dass das Engagment Baslers in Frankfurt zeitlich befristet ist, hängt wohl auch mit der finanziellen Situation der Rot-Weissen zusammen. Clubboss Dincer bezeichnete die wirtschaftliche Lage des Clubs in der FAZ als "sehr angespannt."

Mit dem Ex-Nationalspieler möchte sich der Club freilich interessanter bei Sponsoren machen. Inwieweit der RW-Trikotsponsor, ein FFK-Saunaclub, bei dem Deal seine Finger im Spiel hat, ist nicht bekannt. Erst am Montag war bekannt geworden, dass der Verein weiter auf Trikots und Banden für das Etablisement werben darf. Mit der anstehenden Verpflichtung Baslers steht der Club nun binnen weniger Tage erneut im Rampenlicht.

