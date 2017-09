Das Gelände der Frankfurter Galopprennbahn kann am Donnerstag geräumt werden. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat am Mittwoch einen Antrag des Renn-Klubs, die Räumung zu stoppen, zurückgewiesen. Der Bau einer DFB-Akademie rückt damit immer näher.

Dem Bau der neuen Akademie des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) steht so gut wie nichts mehr im Wege. Nach dem monatelangen Rechtsstreit der Stadt Frankfurt mit dem Renn-Klub über das Areal, auf dem der DFB sein "Leuchtturmprojekt" errichten möchte, hat nun auch der Bundesgerichtshof in Karlsruhe eine Vorentscheidung gefällt, die den Weltmeister-Verband und die Main-Metropole wie Sieger aussehen lässt.

Der BGH wies den Antrag des Renn-Klubs auf "einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung", die vom Oberlandesgericht Frankfurt angeordnet worden war, zurück. Zudem wies der Senat darauf hin, das die Entscheidung deshalb gefällt worden sei, "weil die Revision des Beklagten keine Aussicht auf Erfolg haben dürfte".

"Wichtiges Aufbruchssignal"

Der Frankfurter Sportdezernent Markus Frank (CDU) zeigte sich über die Entscheidung "hoch zufrieden". "Das ist ein wichtiges Aufbruchssignal, dass die DFB-Akademie nach Frankfurt kommt", sagte er. Die Stadt plant die Zwangsräumung für diesen Donnerstag.

Das OLG hatte der Räumungsklage der Stadt Ende Juli stattgegeben und damit ein Urteil des Landgerichts vom 16. Dezember 2016 weitgehend bestätigt. Damit wurde der Renn-Klub verpflichtet, das Areal auf der Galopprennbahn in Niederrad sofort zu räumen – unabhängig von der Revision.

Die Stadt hatte den Pferdefreunden gekündigt, um das Grundstück dem DFB zu übergeben. Die Verträge sind längst unterzeichnet, der DFB hatte ursprünglich viel früher mit dem Bau seiner 140-Millionen-Euro teuren Akademie beginnen wollen.

