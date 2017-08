Wer schon für die Bayern und Real Madrid gespielt hat, gewöhnt sich das Verlieren ab. Hamit Altintop ist deshalb auch bei Darmstadt 98 süchtig nach Erfolg. Noch vermisst er dafür aber die nötige Coolness.

Seinen privaten Seelenfrieden hat Hamit Altintop bei Darmstadt 98 gefunden. Nach Glitzer-Stationen beim FC Bayern, den Königlichen von Real Madrid und Galatasaray Istanbul hat sich der zweifache Familienvater in Südhessen zumindest abseits des Rasens zur Ruhe gesetzt. "Meine Frau, meine Kinder und ich fühlen uns hier absolut wohl", sagte Altintop am Dienstag. "Ich bin ein zufriedener Mensch."

Er hat alles - und will noch mehr

Ein Haus mit Garten, Nachwuchs, vermutlich genug Bares auf dem Girokonto. Dazu insgesamt fünf Meistertrophäen aus drei verschiedenen Ländern und eine Champions-League-Finalmedaille in der Vitrine. Es soll 34-Jährige geben, die sich schon mit weniger gerne in die Altersteilzeit verabschieden würden. Nicht so Altintop: "Hier spielt sicher keiner für den guten Zweck. In meinen Mannschaften gibt es immer ein Ziel: Erfolg."

Zumindest kurzfristig ist das in dieser Saison schon bestens gelungen. Die Lilien sind nach vier Spieltagen noch ungeschlagen und stehen mit zehn Punkten auf Tabellenplatz zwei. Die Ausgangsposition könnte angesichts von zwei Heimspielen vor der Brust fast nicht besser sein, die Stimmung wurde durch den von Trainer Torsten Frings ausgelobten dreitägigen Sonderurlaub noch einmal euphorischer. "Wir genießen das und arbeiten dann wieder mit viel Spaß daran, unser Level zu halten", so Altintop. Denn was Ende August gut aussieht, sollte möglichst auch im Mai noch vorzeigenswert sein.

Es zählt nur Vollgas

Die Voraussetzungen dafür sind jedenfalls da. "Wir wissen, dass wir eine gute Mannschaft sind", so Altintop, der dank seiner großen Erfahrung allerdings auch weiß, dass Talent alleine nicht ausreicht. Die berühmten Darmstädter Tugenden, die die Lilien einst von der 3. Liga im Eiltempo in die Bundesliga gespült hatten, sind mehr denn je auch im Unterhaus gefragt. Kämpfen, kratzen, beißen: "Wir dürfen uns nicht zu schade sein, auch die Wege zu gehen, die weh tun."

Altintop selbst, der mit seinen 34 Lenzen inzwischen zur Senioren-Abteilung der Lilien gehört, geht da mit gutem Beispiel voran. Der Routinier macht fehlende Spritzigkeit mit Erfahrung, Stellungsspiel und vollem Einsatz wett. Der ehemalige türkische Nationalspieler ist der ruhende Pol im Mittelfeld, für die Action sind die jüngeren Vertreter wie Marvin Mehlem verantwortlich. Die Mischung macht's. Und die sei "hier richtig gut", so Altintop, der nur eine Sache zu bemängeln hat: "Uns fehlt manchmal die Coolness."

Böllenfalltor so schön wie das Bernabeu

Sollten alle Lilien das Sieger-Gen von Altintop in sich aufnehmen und die kleinen Schwächen im Laufe der nächste Wochen ausbügeln, steht einer erfolgreichen Spielzeit nichts im Wege. Die Stimmung im Stadion am Böllenfalltor ist schon jetzt bundesligareif. "Es freut mich, wenn die Leute unsere Leistung honorieren. Egal, ob das 1000 oder vier sind", so Altintop. "Das tut gut für die Seele."