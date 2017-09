Der Bochumer Kapitän Felix Bastians gesteht eine Schwalbe und bringt damit sein Team um einen Strafstoß. Spieler und Trainer der Lilien verneigen sich, nur der eigene Coach hatte kurz Schnappatmung.

Wenn Kevin Großkreutz und Aytac Sulu während des Spiels einen Gegenspieler überschwänglich in den Arm nehmen und ihm dankbar den Kopf streicheln, muss etwas Besonderes passiert sein. So geschehen in der 63. Minute der Partie zwischen Darmstadt 98 und dem VfL Bochum (1:2) am Sonntag. Empfänger der ungewöhnlichen Liebkosungen war VfL-Kapitän Felix Bastians, der durch eine bemerkenswerte Fairplay-Geste im Eilverfahren zum Darmstädter Liebling aufstieg.

Geständnis kostet Elfmeter

"Ich ziehe meinen Hut vor ihm, Riesen-Kompliment", sagte Lilien-Trainer Torsten Frings auf der Pressekonferenz nach der Partie. Der 40-Jährige hatte sich zunächst den Frust über die schwache zweite Halbzeit seines Teams von der Seele geredet, ehe er das Thema seiner Ausführungen auf Bastians lenkte. "So etwas sieht man im Profifußball nur sehr selten."

Doch was war eigentlich passiert? Der Bochumer Kapitän Bastians hatte sich beim Stand von 0:1 aus VfL-Sicht in die Offensive eingeschaltet und war in den Darmstädter Strafraum eingedrungen. Dort kam er zu Fall, Schiedsrichter Benedikt Kempkes entschied ohne zu zögern auf Elfmeter. Es kam zu wilden Diskussionen, einer amtlichen Rudelbildung und einer unerwarteten Wende. Denn Bastians gestand auf Nachfrage des Unparteiischen, nicht berührt worden zu sein. Der Strafstoß wurde annulliert, Bochum lag weiter in Rückstand.

Bastians Trainer versteht die Welt nicht mehr

"Im ersten Augenblick habe ich gedacht, der hat einen an der Waffel", kommentierte Bastians Chefcoach Ismail Atalan mit einem Grinsen die vieldiskutierte Szene, die den Bochumern den zum diesem Zeitpunkt hochverdienten Ausgleich hätte bescheren können. Nachdem die Lilien die erste Halbzeit komplett bestimmt hatten und verdient durch Aytac Sulu (24. Minute) in Führung gegangen waren, gehörte der zweite Durchgang nur noch den Gästen. Der Offensivdrang wurde erst durch Bastians Ehrlichkeit gestoppt.

"Die meisten machen sowas beim Stand von 4:0 oder 5:0", sagte VfL-Trainer Atalan, dessen zwischenzeitliche Schnappatmung durch zwei späte Tore von Dimitrios Diamantakos (81.) und Robbie Kruse (86.) zum Glück für Bastians schnell nachgelassen hatte. "Ich ziehe den Hut vor Felix, er hat Charakter gezeigt."

Sieg auf ganzer Linie

Und wie sah der Hochgelobte die Sache selbst? "Eine Selbstverständlichkeit ist das sicherlich nicht", sagte Bastians. Er sei in vollem Tempo gewesen und dann durch den Fuß von Sandro Sirigu aus dem Gleichgewicht geraten und gestürzt. Berührt habe der Lilien-Rechtsverteidiger ihn aber nicht. "Deswegen war für mich klar, das ehrlich zuzugeben – wenn der Schiedsrichter mich fragt." Wenn er das nicht getan hätte, hätte der Bochumer Abwehrchef den Elfmeter "auch gerne einfach reingemacht", wie er zugab.

Musste er nicht – und jubeln durfte er am Ende dann gleich doppelt. Der moralische Sieger war Bastians sowieso, dank des Last-Minute-Doppelschlags seiner Teamkollegen dann auch noch der sportliche: "Dass die Ehrlichkeit belohnt wurde, freut mich natürlich sehr."

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! bundesliga, 10.9.2017, 21.45 Uhr