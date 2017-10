Der SV Darmstadt 98 will endlich die Wende schaffen. Nach drei Niederlagen hintereinander sind die Lilien am Samstag gegen den starken Aufsteiger Holstein Kiel gefordert.

Dabei nähren die beiden jüngsten Auftritte bei Fortuna Düsseldorf und gegen den 1. FC Nürnberg trotz negativer Ergebnisse die Zuversicht von Trainer Torsten Frings. "Wir haben gut gespielt", betonte der 40-Jährige am Donnerstag. "Die Jungs haben es verdient, mal wieder Punkte zu machen."

Vor dem Gegner sind die Südhessen gewarnt. Beim 2:3 nach Verlängerung im DFB-Pokal-Spiel in Mainz seien die Norddeutschen dem Bundesligisten ebenbürtig gewesen. Zudem liegt Kiel nach elf Spieltagen überraschend mit acht Siegen auf Tabellenrang zwei. "Damit hat niemand gerechnet", sagte Frings. Die Darmstädter wüssten am besten, welche Euphorie ein Aufstieg auslösen könne.

Sirigu kehrt zurück

Bild © hessenschau.de

"Die kommen mit breiter Brust", sagte auch Torwart Joel Mall, der erneut Stammkeeper Daniel Heuer Fernandes (Fingerbruch) ersetzt. Auch auf die Routiniers Peter Niemeyer und Tobias Kempe muss Frings noch verzichten: Letzterer war mit angebrochenem Zeh gegen seinen früheren Club aus Nürnberg aufgelaufen. Danach war das Gelenk allerdings so stark angeschwollen, dass ein Einsatz erst einmal nicht möglich ist.

Sandro Sirigu kehrt derweil in den Kader zurück. Der 29-Jährige hatte sich im Duell mit dem Club eine Risswunde am Knie zugezogen, ist aber mittlerweile wieder im Training. Die Partie gegen Kiel wird am Samstag um 13 Uhr angepfiffen.