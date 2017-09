Ein weltmeisterlicher Doppelpack und eine Rückbesinnung auf alte Stärken führen zum Lilien-Sieg gegen Bielefeld. Darmstadt 98 ist ein Team voller Mentalitätsmonster – und deshalb mittendrin im Aufstiegsrennen.

Bei großen Vereinen wie dem FC Barcelona oder Paris St. Germain ist es inzwischen üblich, dass Neuzugänge kurz nach der Ankunft ihre schönsten Kunststücke mit dem Ball aufführen. Es wird dann fleißig jongliert – mit links, rechts, dem Kopf und allerlei anderen Körperteilen. Am Ende werden die Highlights zusammengeschnitten und auf den vereinseigenen Kanälen gepostet. Beim SV Darmstadt 98 ist das leider noch nicht so.

Ein Team wie ein Pressschlag

Bei der Verpflichtung von Kevin Großkreutz, seines Zeichens immerhin Weltmeister von 2014, wurde eine Mitteilung verschickt. Irgendwann folgte eine Pressekonferenz, auf ein Video seiner bevorzugten Tricks wurde verzichtet. Dabei wäre es mit Sicherheit höchst amüsant gewesen, wie Großkreutz wild grätschend über den Rasen pflügt oder einen Statisten per Pressschlag außer Gefecht setzt. Genau das ist es nämlich, was der gebürtige Dortmunder wohl am besten kann: kämpfen. Und genau das macht ihn so wertvoll für die Lilien.

Beim turbulenten 4:3 (1:2)-Sieg gegen Arminia Bielefeld am Sonntag trug sich Großkreutz gleich zweimal in die Torschützenlisten ein und avancierte damit zum Mann des Tages. Darmstadt 98 steht nach sechs Spieltagen auf Platz zwei, bis auf den Ausrutscher gegen den VfL Bochum (1:2) läuft die Saison für den Absteiger und den prominentesten Neuen voll nach Plan. "Meine Tore waren der Dank an das Team und den Trainer für ihre Leistung", sagte der Gefeierte, der sich die Huldigungen des Darmstädter Publikums jedoch nicht nur durch seinen Doppelpack verdiente.

Großkreutz reißt seine Mitspieler mit

Großkreutz ackerte, warf sich in die Zweikämpfe, legte sich mit seinen Gegenspielern an und war sich auch in der Nachspielzeit beim Stand von 2:4 nicht zu schade, noch einmal an der Mittellinie zur Grätsche anzusetzen. Ein Aggressive Leader weltmeisterlichen Ausmaßes, an dem sich das ganze Team orientierte und damit nach seiner schwachen ersten Hälfte zurück ins Spiel fand.

Nach Toren von Andreas Voglsammer (30.) und Fabian Klos (35.) hatten die Lilien zur Pause 1:2 zurückgelegen, ehe sie nach dem Seitenwechsel in den Großkreutz-Modus schalteten und die Partie dank der Treffer von Immanuel Höhn (53.), Großkreutz (64.) und Artur Sobiech (84.) noch drehten. Der späte Anschlusstreffer von Sören Brandy (90.+2) blieb nur Ergebniskosmetik. "Wir können uns nur selbst schlagen, das haben wir in den ersten 45 Minuten getan. Das darf nicht passieren", kritisierte Großkreutz. "Im zweiten Durchgang haben wir dann alles rausgehauen und verdient gewonnen."

Schluss mit Tikitaka

Die Lilien besannen sich rechtzeitig ihrer alten Tugenden und spielten in dem Stil, der sie einst unter Ex-Coach Dirk Schuster von der 3. Liga in die Bundesliga gespült hatte: Es darf ruhig auch mal hässlich aussehen, solange es von Erfolg gekrönt ist. Folgerichtig mussten die beiden eher künstlerisch veranlagten Marvin Mehlem und Alexandre Lacazette in der Pause in der Kabine bleiben, mit Wilson Kamavuaka und Felix Platte wechselte Trainer Torsten Frings zusätzliche körperliche Präsenz ein. Auf versuchten Tikitaka- folgte gekonnter Kampf-Fußball.

"Wir haben am Anfang nur versucht, Fußball zu spielen. Aber es ist nicht verboten, auch mal lange Bälle zu schlagen", so Kapitän Aytac Sulu. Für gepflegtes Kurzpassspiel wurde das Stadion am Böllenfalltor einfach nicht nicht gebaut, Arbeit steht in Darmstadt stets vor dem Vergnügen. "Jetzt sind wir oben dran", fasste Großkreutz den Nachmittag zusammen und forderte seine Mitspieler auf, genau in diesem Modus weiterzumachen. Denn dann "sieht es gut aus". Und damit meinte der Matchwinner die Tabelle, nicht die Spielweise.

