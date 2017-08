Darmstadt 98 siegt sich an die Tabellenspitze

Der SV Darmstadt 98 hat zumindest für ein paar Stunden die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga erobert. Das Team von Trainer Torsten Frings setzte sich am Freitag verdient gegen den FC St. Pauli durch.

Das 3:0 (1:0) war gleichzeitig das dritte Punktspiel ohne Niederlage in Folge. Die Gäste aus Hamburg, die ebenso wie Darmstadt in der ersten Pokalrunde gescheitert waren, kassierten nach einem Sieg und einem Remis ihre erste Niederlage in der Liga.

Weltmeister Kevin Großkreutz (8.) mit seinem ersten Saisontreffer für die Lilien und Rückkehrer Tobias Kempe (49., Foulelfmeter) brachten die Gastgeber in Führung. Pauli-Stürmer Sami Allagui scheiterte dann in der 68. Minute mit einem Handelfmeter an SV98-Torwart Daniel Heuer Fernandes. Der gebürtige Darmstädter Yannick Stark beseitigte eine Minute nach seiner Einwechslung die letzten Zweifel (82.).

Großkreutz markiert die frühe Führung

Vor 17.400 Zuschauern im ausverkauften Stadion am Böllenfalltor nutzte Großkreutz bereits in der achten Minute eine gute Ablage von Artur Sobiech zur frühen Führung. Nach dem erfolgreichen Zusammenspiel der beiden Neuzugänge beherrschten die Lilien Ball und Gegner und verpassten unter anderem durch Wilson Kamavuaka, der am starken Pauli-Torwart Robin Himmelmann scheiterte, den frühen zweiten Treffer.

Auch nach der Pause dominierten die Hausherren das Geschehen und sahen nach dem 2:0 bereits wie der sichere Sieger aus. Nachdem der ehemalige Herthaner Allagui den ohnehin fragwürdigen Strafstoß nicht verwandeln konnte, war der Widerstand von St. Pauli endgültig gebrochen.

Weitere Informationen Darmstadt 98 - FC St. Pauli 3:0 (1:0) Darmstadt: Fernandes - Sirigu (78. Steinhöfer), Sulu, Höhn, Holland - Altintop, Kamavuaka - Kempe, Mehlem (81. Stark), Großkreutz - Sobiech (69. Boyd)



St. Pauli: Himmelmann - Dudziak, Avevor (68. Flum), Hornschuh, Buballa - Nehrig, Buchtmann - Sobota (82. Litka), Möller Daehli (59. Sahin) - Bouhaddouz, Allagui



Tore: 1:0 Großkreutz (8.), 2:0 Kempe (49.), 3:0 Stark (82.)

Bes.Vork.: Fernandes pariert HF von Allagui (68.)

Gelbe Karten: Holland, Mehlem - Avevor



Schiedsrichter: Aarnink (Nordhorn)

Zuschauer: 17.500 Ende der weiteren Informationen

