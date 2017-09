Lange geführt, vom Fairplay von Bochums Kapitän Felix Bastians profitiert – und am Ende doch die große Enttäuschung. Darmstadt 98 gibt den Sieg gegen Bochum kurz vor Spielende aus der Hand.

Der SV Darmstadt 98 hat am Sonntag drei wichtige Punkte liegenlassen. Die bis dato ungeschlagene Mannschaft von Trainer Torsten Frings verlor vor heimischer Kulisse mit 1:2 (1:0) gegen den VfL Bochum und verpasste damit den Sprung auf Platz eins. Mit zehn Punkten nach fünf Spielen sind die Lilien aber weiterhin Zweiter.

Kempe, Sulu, Tor

Vor 16.000 Zuschauern übernahmen die Hausherren von Beginn an die Initiative und wurden ihrer Favoritenrolle gerecht. Hinten sicher, vorne immer wieder gefährlich – und mit der ersten großen Chance in der 23. Minute: Nach schönem Pass von Tobias Kempe scheiterte Mervin Mehlem jedoch noch an VfL-Keeper Felix Dornebusch.

Nur eine Minute später wurde es dann aber laut am Böllenfalltor: Die anschließende Ecke zirkelte Kempe punktegenau auf den Kopf von Kapitän Aytac Sulu, der zur verdienten Führung einköpfte (24). Etwas ungenauer zielte nach einer knappen halben Stunde Stürmer Artur Sobiech, der mit seinem Versuch aus kurzer Distanz scheiterte und damit eine höhere Pausenführung verpasste.

Bochums Doppelpack schockt die Lilien

In der zweiten Hälfte wurden die Gäste aus Bochum zunehmend besser und drängten auf den Ausgleich. Gute Möglichkeiten vergaben zunächst Dimitrios Diamantakos (60.) und Lukas Hinterseer (65.), ehe Diamantikos (81.) und Robbie Kruse (86.) die Partie kurz vor dem Schlusspfiff doch noch drehten.

Zum Mann des Tages war aber schon vorher VfL-Kapitän Felix Bastians avanciert. Der Bochumer Abwehrchef war im Strafraum der Lilien zu Fall gekommen (63.) und hatte dafür von Schiedsrichter Benedikt Kempkes einen Elfmeter zugesprochen gekommen. Nach einigen Diskussionen gestand Bastians seine Schwalbe, der Strafstoß wurde zurückgenommen. Eine sehr faire Geste, die später mit dem Sieg belohnt wurde.

Weitere Informationen Darmstadt 98 - VfL Bochum 1:2 (1:0) Darmstadt: Heuer Fernandes - Sirigu, (78. Steinhöfer), Höhn, Sulu, Holland - Altintop, Kamavuaka - Kempe, Mehlem (60. Stark), Großkreutz - Sobiech (67. Boyd)

Bochum: Dornebusch - Celozzi, Hoogland, Bastians, Danilo (80. Wurtz) - Losilla - Merkel (46. Diamantakos), Stöger - Sam (71. Gündüz), Hinterseer, Kruse



Tore: 1:0 Sulu (23.), 1:1 Diamantakos (81.), 1:2 Kruse (86.)

Gelbe Karten: Altintop - Stöger



Schiedsrichter: Kempkes (Thür)

Zuschauer: 16.000 Ende der weiteren Informationen

Sendung: heimspiel Bundesliga!, hr-fernsehen, 10.09.17, 21:45Uhr