So geht Abstiegskampf: Der SV Darmstadt 98 hat sein Heimspiel gegen Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf sensationell in Unterzahl gewonnen. Im Tabellenkeller sammelten die Lilien überlebenswichtige Punkte.

Der Abstiegskampf in der 2. Bundesliga wird immer heißer: Nach den Siegen fast aller Konkurrenten hat auch der SV Darmstadt 98 einen dringend benötigten Erfolg eingefahren. Im Topspiel am Montagabend setzten sich die Südhessen mit 1:0 (1:0) gegen Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf durch. Der Rückstand auf Relegationsrang 16 beträgt somit nach 28 Spieltagen wieder drei Punkte.

Tobias Kempe wurde mit seinem Treffer in der 38. Minute zum umjubelten Helden im ausverkauften Stadion am Böllenfalltor. Den Applaus der 17.400 Zuschauer hatten sich aber sämtliche Darmstädter Spieler verdient: Nach "Gelb-Rot" gegen Fabian Holland (43.) fighteten sich die Lilien in Unterzahl zum etwas schmeichelhaften und umso wichtigeren Sieg. Es war gleichzeitig der erste Dreier seit fast 200 Tagen im eigenen Wohnzimmer.

Abstiegskandidat auf Augenhöhe

Wie groß der Druck war, ließen sich die Gastgeber nicht anmerken. Angetrieben von der tollen Atmosphäre am "Bölle" präsentierten sich die Lilien von Beginn an ebenbürtig. Dank mutigen Pressings kam die Schuster-Elf vor allem in der Anfangsphase zu einigen Ballgewinnen und hätte durch Dong-Won Ji in Führung gehen müssen. Der Stürmer schoss einen Abpraller aus kurzer Distanz allerdings in den Darmstädter Abendhimmel (6.).

Weitere Informationen Schuster "glücklich und stolz" Die gesammelten Stimmen zum Spiel lesen Sie hier. Ende der weiteren Informationen

Während Darmstadt traditionell mehr im Spiel gegen den Ball glänzte, kam Düsseldorf aus dem eigenen Ballbesitz heraus zu Chancen. Die Hausherren hatten mit Daniel Heuer Fernandes jedoch einen glänzend aufgelegten Torhüter zwischen den Pfosten. War der Schlussmann einmal geschlagen, so wie nach einem Chip von Florian Neuhaus in der 34. Minute, retteten seine Vorderleute in höchster Not.

Dummes Foul: Holland fliegt noch vor der Pause

Den Darmstädter Führungstreffer erzielte Kempe bezeichnenderweise nicht mit der feinen Klinge, sondern mit brachialer Gewalt. Einen zunächst abgeblockten Schuss durch Ji verwandelte der Mittelfeldspieler im Nachsetzen und abgefälscht zur etwas glücklichen 1:0-Führung (38.). Dem Jubel folgte aber noch vor der Pause die Ernüchterung: Der bereits verwarnte Holland klammerte unnötigerweise an der eigenen Eckfahne gegen Julian Schauerte und sah zurecht die Gelb-Rote Karte (43.).

In Überzahl erhöhte der Tabellenführer erwartungsgemäß den Druck und kam bereits in der 47. Minute zu einem Pfostentreffer durch Genki Haraguchi. Die Lilien bauten als Reaktion ein engmaschiges Netz von Verteidigern um den eigenen Strafraum auf. So gelang es ihnen, zahlreiche Düsseldorfer Angriffsversuche zu ersticken.

Leidenschaftliche Lilien verdienen sich Sieg

Jede gelungene Befreiungsaktion und jeder Ballgewinn wurde dabei von den heimischen Fans bejubelt. Vor allem Wilson Kamavuaka und Yannick Stark rannten sich im zentralen Mittelfeld die Lunge aus dem Leib und versuchten jede Lücke zu stopfen. Davor lief Terrence Boyd wie eine Flipperkugel hin und her beim Versuch, den ballführenden Spieler zu stören.

Entlastungsangriffe hatten mit zunehmender Spieldauer Seltenheitswert. Umso wichtiger waren Abschlüsse wie der von Boyd (66.) mit Blick auf die Spieldauer. Düsseldorf hingegen drückte zwar, fand aber nur selten die Lücke im Darmstädter Bollwerk. Marcel Sobottka traf noch einmal den Pfosten (69.), weitere Schrecksekunden blieben Heuer Fernandes erspart.