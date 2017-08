Sportlich in Fußballklamotten und in der Motorradkombi: Felix Plate

Sportlich in Fußballklamotten und in der Motorradkombi: Felix Plate Bild © Imago, Instagram/Felix Platte; Collage: hessenschau.de

U21-Europameister, Vierjahresvertrag bei den Lilien, Motorrad-Freak: Felix Platte gibt momentan im wahrsten Sinne des Wortes Vollgas. Seine Rückkehr zum SV98 hatte sich lange angebahnt – auch auf dem Darmstädter Wohnungsmarkt.

Felix Platte will in Zukunft vorsichtiger sein. Viel vorsichtiger. Dass sein Trainer Torsten Frings eines Tages auf dem Instagram-Profil des Motorrad-Liebhabers vorbeischauen könnte und ihn in einem rennwürdigen Outfit waghalsige Manöver fahren sieht, ist dem 21-Jährigen dann doch nicht geheuer.

"Ich hoffe, er wird mich darauf nicht ansprechen", sagt Platte mit einem Grinsen im Gesicht. Motorradfahren ist sein Lieblingshobby Nummer eins. "Sobald ich Freizeit habe, sitze ich auf dem Moped." Mit Videos und Fotos von rasanten Fahrten durch enge Kurven will er sich künftig aber zurückhalten. "Sonst gibt es hinterher vielleicht doch noch Ärger."

Lange Vertragslaufzeit

Es mag eine Plattitüde sein, in diesem Fall ist sie aber durchaus angebracht: Felix Platte fährt derzeit auf der Überholspur – vor allem sportlich. Am Samstag setzte der Angreifer, der zuvor schon eineinhalb Jahre vom FC Schalke 04 ausgeliehen war, seine Unterschrift unter einen Vierjahresvertrag bei Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98. Für einen Profi, der nach dem Europameistertitel mit der U21-Nationalmannschaft im Sommer in Polen durchaus Bundesliga-Ansprüche äußern dürfte, ist das eine bemerkenswert lange Vertragslaufzeit.

"Zusammen mit meiner Familie habe ich lange überlegt. Wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass ich mich hier sehr wohl fühle", erzählt Platte. "Warum sollte ich woanders hingehen?" Ausschlaggebend sei aber auch der Einfluss von Coach Frings gewesen. "Schon in der letzten Saison hat er mich jeden Tag zu sich geholt. Als ich dann wieder auf Schalke war, habe ich jede Woche eine Nachricht bekommen und wir haben öfters telefoniert", so der 21-Jährige, der einen Großteil der vergangenen Spielzeit wegen einer Hüft-Verletzung verpasst hatte.

Wohnung nicht gekündigt

Wie sehr die Rückkehr zu den Südhessen für Platte tatsächlich eine "Herzensangelegenheit" ist, deutete sich bereits in den vergangenen Wochen auf dem Immobilienmarkt an. Wer scharf auf Plattes Wohnung war, wartete vergebens. "Die hatte ich gar nicht gekündigt, weil ich wusste, dass es hier vielleicht weitergeht", verrät er. Viel Zeit zum Einleben benötigt der Profi also nicht, auch die Neuzugänge hat er bereits kennengelernt. Sein Urteil: "Alles top Typen."

Dass die meisten dieser "top Typen" im Sturm und damit auf seiner Position spielen, stört ihn nicht. Mit Jamie Maclaren, Roman Bezjak, Artur Sobiech, Terrence Boyd und nun eben Platte stehen den Lilien aktuell fünf waschechte Angreifer zur Verfügung. Doch auch in der zweiten Liga ließ Frings bislang ausschließlich eine 4-2-3-1-Formation auflaufen, benötigte also lediglich einen Mittelstürmer.

"Konkurrenzkampf gibt es in jedem Verein. So kann man sich gegenseitig pushen", sagt Platte. Allerdings ist es nicht ausgeschlossen, dass der Club bis zum Ende der Transferperiode am Donnerstag (18 Uhr) noch einen Angreifer ziehen lässt. Felix Platte muss sich darüber aber keine Gedanken machen. Das ist der Vorteil auf der Überholspur.