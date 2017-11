Der SV Darmstadt 98 präsentiert sich gegen Sandhausen in beängstigender Verfassung und bleibt zum achten Mal in Folge ohne Sieg. Pech für die Lilien: Das erste Gegentor fiel nach klarem Handspiel.

Der SV Darmstadt 98 rutscht immer tiefer in die Krise. Die Lilien verloren am Freitagabend vor heimischer Kulisse mit 1:2 (0:1) gegen den SV Sandhausen und warten damit inzwischen seit acht Spielen auf einen Sieg in der 2. Bundesliga. Als Tabellenelfter sind die Aufstiegsränge endgültig in weite Ferne gerückt, der Abstand auf Relegationsrang 16 beträgt vor dem Rest des Spieltags nur noch fünf Punkte.

Sukuta-Pasu erzielt irreguläres Tor

Im ersten Spiel nach der Länderspielpause präsentierten sich die Lilien, bei denen der zuletzt gesperrte Hamit Altintop wieder und Stürmer Terrence Boyd erstmals in die Startelf rückten, von Beginn an extrem schläfrig. In der Offensive lief nichts zusammen, die Defensive lud die Gäste immer wieder zu Möglichkeiten ein. Eine davon nutzte Richard Sukuta-Pasu (17. Minute) zur insgesamt verdienten Führung des SVS.

Bitter für Darmstadt: Torschütze Sukuta-Pasu nahm den Ball vor seinem Tor klar mit der Hand mit, der Treffer hätte nicht zählen dürfen. Eine passende Reaktion der Lilien auf diese Ungerechtigkeit kam im Anschluss allerdings nur von der Bank. Der komplett bediente Trainer Torsten Frings wechselte noch vor der Halbzeit doppelt aus: Yannick Stark und Jamie MacLaren kamen für Julian von Haacke und Wilson Kamavuaka (40.). Am Spiel änderte das aber erst einmal nichts.

Banggaards Treffer zu wenig

Denn auch nach dem Seitenwechsel ließen die Lilien jegliche fußballerischen Ansätze vermissen. Auf Fehlpässe folgten verlorene Zweikämpfe und viele unnötige Fouls, Torchancen wurden nicht herausgespielt. Wenn es im Stadion am Böllenfalltor mal lauter wurde, dann durch Pfiffe vom sonst so geduldigen Darmstädter Publikum, das statt schöner Spielzüge jede Menge Rudelbildungen zu sehen bekam.

Rund 25 Minuten vor dem Ende setzte Lilien-Coach Frings dann mit dem Stürmer Trio Artur Sobiech, Boyd und MacLaren auf volle Offensive – und bekam prompt die Quittung. Nach einem astreinen Sandhäuser Konter tauchte erneut Sukuta-Pasu freistehend vor Keeper Joel Mall auf und sorgte mit seinem zweiten Treffer (71.) für die Entscheidung. Patrick Banggaard erzielte zwar noch den Anschlusstreffer (84.), an der verdienten Niederlage änderte das aber nichts mehr.

Weitere Informationen SV Darmstadt 98 - SV Sandhausen 1:2 (0:1) Darmstadt: Mall - Großkreutz, Banggaard, Sulu, Holland - Kamavuaka (40. Stark), Altintop - Sirigu (67. Sobiech), von Haacke (40. Maclaren), Mehlem - Boyd

Sandhausen: Schuhen - Klingmann, Kister, Knipping, Paqarada (39. Karl) - Linsmayer, Kulovits (56. Jansen) - Daghfous, Stiefler - Sukuta-Pasu, Höler (88. Derstroff)



Tore: 0:1 Sukuta-Pasu (17.), 0:2 Sukuta-Pasu (71.), 1:0 Banggaard (84.)

Gelbe Karten: Großkreutz, Banggaard, Sulu, Holland, Altintop, Mehlem - Jansen, Daghfous



Schiedsrichter: Dietz (München)

Zuschauer: 15.000 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! am Samstag, 18.11.2017, 17:15 Uhr