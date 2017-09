Fußball spielen wie ein Schwergewichtsboxer: Die Lilien stecken selbst harte Wirkungstreffer locker weg und schlagen in der Crunchtime eiskalt zu. Darmstadt stärkste Waffe: eine Fuß-Kopf-Kombination.

Was früher gut war, muss heute nicht schlecht sein. Das Darmstadt 98 der Saison 2017/18 erinnert in vielen Punkten stark an das Darmstadt 98 der Saison 2014/15. Der Fußball des aktuellen Trainers Torsten Frings ist genau wie der Fußball von Ex-Coach Dirk Schuster mehr Handwerk als Kunst. Es wird gearbeitet statt getrickst, voller Einsatz ist Ehrensache, die größte Torgefahr geht meist von Standardsituationen aus. Und wenn das alles nicht hilft, werden die Spiele eben zur Not im Last-Minute-Verfahren entschieden.

Lilien schlagen gerne am Ende zu

Ganze neun Tore erzielten die Lilien im Aufstiegsjahr innerhalb der letzten zehn Minuten und drehten damit so manches Spiel kurz vor dem Abpfiff. Eine beachtliche Quote, die von enormer Moral zeugt, in dieser Spielzeit aber sogar noch einmal übertroffen werden könnte. Die Darmstädter des Jahres 2017 haben an den ersten sieben Spieltagen bereits vier Treffer in der Crunchtime erzielt. Das letzte davon beim glücklichen 2:2 (1:1) am Mittwoch in Heidenheim. "Wenn wir einen Genickschlag kriegen, kommen wir doch wieder zurück", erklärte Torschütze Aytac Sulu die besonderen Nehmer-Qualitäten der Lilien.

Frei nach dem Motto von Ex-Trainer Schuster: "Man darf uns erst abschreiben, wenn wir unter der Dusche stehen", hat sich Darmstadt 98 abgewöhnt, Spiele vorzeitig abzuschenken. In Duisburg beispielsweise lagen die Lilien früh mit 0:1 zurück, Fabian Holland scheiterte krachend am Pfosten, Tobias Kempe verschoss in der Schlussphase einen Elfmeter. Alles egal: In der 88. Minute stand Joker Yannick Stark, der bereits in der Vorwoche nach Einwechslung gegen St. Pauli getroffen hatte, goldrichtig und sicherte seinem Team einen umjubelten 2:1-Sieg.

Die Moral stimmt

"Diese Truppe gibt einfach nie auf", lobte Coach Frings damals und wurde spätestens beim letztlich mehr als glücklichen Remis beim FC Heidenheim wieder einmal bestätigt. Die in beinahe allen Belangen überlegenen Gastgeber waren gleich zweimal verdient in Führung gegangen und hätten die Partie mehrere Mal zu ihren Gunsten entscheiden können. Die Lilien hingegen wankten und hingen lange in den Seilen – aber sie fielen nicht und schlugen in Person von Käpt'n Sulu dann eiskalt zu. "Dass wir hier zweimal zurückkommen, ist nicht selbstverständlich", so Frings. "Wir können mit diesem Ergebnis sehr zufrieden sein."

Und das trifft so auch auf die komplette bislang absolvierte Saison zu. Der Bundesliga-Absteiger hat sich in Rekordtempo in der neuen Liga akklimatisiert und die Abgänge von Leistungsträgern wie Michael Esser, Jerome Gondorf oder Marcel Heller ohne größere Probleme kompensiert. Nach sieben Spieltagen stehen die Darmstädter auf Relegationsrang drei, Tabellenführer Düsseldorf ist gerade einmal zwei Zähler entfernt. Die Lilien liegen voll im Soll, bis auf den 1:2-Ausrutscher gegen den VfL Bochum läuft bisher alles nach Plan.

Kempe, Sulu, Tor - Aufstieg?

Und das liegt neben der Knockout-Stärke auch an der Renaissance eines alten Erfolgsrezepts: Flanke Tobias Kempe, Kopfball Sulu, drin das Ding. Gleich dreimal erzielten die Lilien in dieser Saison bereits auf diese Art einen Treffer und kopierten damit ein oft gesehenes Schema aus der Aufstiegssaison und dem ersten Bundesliga-Jahr, als sich Innenverteidiger Sulu insgesamt elfmal in die Torschützenlisten eintrug. "Am Ende hat uns die Kombination Kempe-Sulu-Tor den Punkt gerettet", konstatierte Rechtsverteidiger Sandro Sirigu. Ein Satz, den er auch in die Saison 2014/15 gepasst hätte. Was am Ende dieser Spielzeit passierte, muss an dieser Stelle wohl nicht mehr erwähnt werden.