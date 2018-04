Auf Sieg gegen den Spitzenreiter folgt Unentschieden gegen den Dritten: Die Serie des SV Darmstadt 98 hält auch in Kiel, dank Unterstützung aus Franken ist der Relegationsplatz zum Greifen nah.

Der Relegationsplatz rückt näher: Der SV Darmstadt 98 hat am Samstag den nächsten Punkt im Abstiegskampf der 2. Bundesliga gesammelt. Die Lilien erkämpften sich beim Tabellendritten Holstein Kiel ein torloses Remis und blieben damit zum sechsten Mal in Folge ohne Niederlage. Dank freundlicher Mithilfe vom 1. FC Nürnberg, der Heidenheim besiegte, ist Tabellenplatz 16 nur noch zwei Punkte entfernt. Nach dem Heimerfolg gegen Tabellenführer Düsseldorf ärgerten die Lilien erneut ein Spitzenteam, die Hoffnung auf den Klassenerhalt wird größer.

Jones ersetzt Holland in der Viererkette

In einer weitgehend ereignislosen ersten Hälfte konzentrierte sich die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster auf die Sicherung des eigenen Tores, die Viererkette stand auch ohne den gesperrten Linksverteidiger Fabian Holland sicher. Joevin Jones übernahm seine Rolle und blieb fehlerlos, in der Offensive machte vor allem der neu in die Startelf gerückte Marvin Mehlem auf sich aufmerksam.

Richtig Zwingendes bekamen die 10.483 Zuschauer im Holstein-Stadion jedoch zunächst nicht zu sehen. Der Kieler Alexander Mühling prüfte Lilien-Keeper Daniel Heuer Fernandes mit einem Distanzschuss (30. Minute), Terrence Boyd ließ die beste Darmstädter Chance liegen (32.). Der Rest war lauer Frühsommer-Fußball.

Brégerie und Mehlem zu ungenau

Kurz nach dem Seitenwechsel hätte Innenverteidiger Romain Brégerie die Lilien in Führung bringen können, sein Kopfball nach einer Ecke strich aber Zentimeter am Pfosten vorbei (47.). Ein schlimmer Fehlpass von Wilson Kamavuaka bescherte den Gastgebern dann einen Chancen-Doppelpack: Marvin Ducksch tauchte plötzlich alleine im Strafraum auf, scheiterte aber an Heuer Fernandes. Den Nachschuss von Kingsley Schindler entschärfte Abwehrchef Aytac Sulu mit der Brust (64.).

In der Schlussphase der komplett offenen Partie hätte das Spiel in beide Richtungen kippen können: Mehlem verzog aus 17 Metern knapp (75.), bei einem langen Ball der Kieler rettete Heuer Fernandes in letzter Sekunde vor Tom Weiland (80.). Tore gab es bis zum Schlusspfiff jedoch nicht mehr, die Lilien haben am nächsten Sonntag (13.30 Uhr) gegen Eintracht Braunschweig die Chance, die direkte Abstiegszone zu verlassen.