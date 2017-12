Die Trainerstelle von Darmstadt 98 soll nach der Entlassung von Torsten Frings möglichst bald wieder besetzt werden. Präsident Rüdiger Fritsch will noch in dieser Woche Vollzug melden. Vieles deutet auf Dirk Schuster hin.

Torsten Frings ist erst seit Samstag Geschichte, da steht sein Nachfolger bei Darmstadt 98 offenbar schon in den Startlöchern. Der neue Lilien-Trainer soll möglichst schon im Kellerduell am nächsten Sonntag (13.30 Uhr) bei Greuther Fürth auf der Bank sitzen und den ersten Schritt in Richtung Klassenerhalt in der 2. Bundesliga gehen. "Wir wollen bestenfalls schon beim Spiel in Fürth einen neuen Cheftrainer haben, der dann auch bis zum Saisonende die Verantwortung übernimmt", bestätigte Präsident Rüdiger Fritsch am Sonntag dem hr-sport.

Schuster zu Verhandlungen vor Ort

Eine Interimslösung bis zur unmittelbar bevorstehenden Winterpause soll es nach Vorstellung der Darmstädter Verantwortlichen nicht geben. Da die Lilien mit einer Niederlage beim direkten Konkurrenten Fürth das Weihnachtsfest auf einem direkten Abstiegsplatz verbringen würden, soll schon jetzt die große Lösung her. "Wir wollen jetzt den Impuls mit einem neuen Trainer setzen. Das Spiel in Fürth ist zu wichtig, um damit bis zur Winterpause zu warten", so Fritsch. "Wir arbeiten intensiv an einer Lösung."

Wer die Lilien nach elf sieglosen Zweitliga-Partien wird zum Aufblühen bringen soll, wollten die Verantwortlichen nicht kommentieren. Vieles deutet mittlerweile aber auf eine Rückkehr von Dirk Schuster hin. Nach Informationen des hr-sports war der 49-Jährige, der mit den Südhessen zwischen Dezember 2012 und Juni 2016 große Erfolge gefeiert hatte, bereits am Sonntagabend zu Gesprächen am Böllenfalltor. Schuster selbst wollte sich auf Nachfrage zu den Verhandlungen allerdings nicht äußern.

Differenzen mit Fritsch ausgeräumt

Zuletzt war der gebürtige Chemnitzer bis Dezember 2016 beim FC Augsburg aktiv und wartet seither auf einen neuen Job. Differenzen mit Lilien-Präsident Fritsch bei Schusters damals überraschendem Abschied aus Darmstadt sind mittlerweile ausgeräumt - und damit der Weg für ein Comeback frei. Als weitere Optionen gelten der Ex-Würzburger Bernd Hollerbach, Ismail Atalan (zuletzt VfL Bochum) sowie der vor wenigen Tagen überraschend bei Union Berlin entlassene Jens Keller.

