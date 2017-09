Der SV Darmstadt 98 hat sein komplettes Trainerteam langfristig an den Verein gebunden. Der Zweitligist würdigte damit nicht nur die gute Arbeit des Gespanns, sondern auch dessen Selbstverständnis.

Nach den Liebesbekundungen der vergangenen Tage haben die Lilien am Dienstag Fakten geschaffen. Chef-Trainer Torsten Frings, Co-Trainer Björn Müller, Athletiktrainer Kai Peter Schmitz sowie Torwarttrainer Dimo Wache haben ihre Verträge beim Zweitligisten bis Juni 2020 verlängert.

"Es ist kein Geheimnis, dass mein Trainerteam und ich uns in Darmstadt sehr wohlfühlen", sagte Frings in einer ersten Stellungnahme. "Wir schätzen das Familiäre und das Bodenständige am SV 98, aber auch den Willen, etwas aufzubauen und sich im Profifußball zu etablieren."

Die Lilien haben gleich das komplette Trainerteam mit neuen Arbeitspapieren ausgestattet. Bild © Imago

Lobende Worte des Präsidenten

Ähnlich positiv äußerte sich Lilien-Präsident Rüdiger Fritsch. Er habe in der jüngeren Vergangenheit ja bereits mehrfach betont, wie gut die Arbeitsweise und das Selbstverständnis des Trainerteams zu Darmstadt 98 passe. "Umso erfreuter sind wir, dass Torsten Frings und sein Team mit uns über den kommenden Sommer hinaus zusammenarbeiten werden."

Frings hatte im Winter vergangenen Jahres die Leitung bei den Lilien übernommen. Den Abstieg aus der Bundesliga konnte der ehemalige Nationalspieler zwar nicht verhindern, er heimste aber dennoch viel Lob für seine Arbeit ein. Nach vier Spieltagen in der 2. Bundesliga steht der noch ungeschlagene SV 98 auf dem zweiten Tabellenplatz.

Sendung: hr-iNFO, Nachrichten, 5.9.2017, 19.30 Uhr