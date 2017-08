Hätte in Duisburg nichts gegen einen ordentlichen Schauer einzuwenden: Lilien-Trainer Torsten Frings.

Hätte in Duisburg nichts gegen einen ordentlichen Schauer einzuwenden: Lilien-Trainer Torsten Frings. Bild © Imago

Ungeschlagen reist Zweitligist Darmstadt 98 am Freitag zum Aufsteiger MSV Duisburg. Die Voraussetzungen sind für Torsten Frings optimal - zum absoluten Glück fehlen dem Lilien-Coach eigentlich nur noch Wetterkapriolen.

Vor dem Auswärtsspiel des SV Darmstadt 98 bei Aufsteiger MSV Duisburg hat Torsten Frings seine Spieler vor Überheblichkeit gewarnt. "Es gibt keinen Grund, eine andere Mannschaft zu unterschätzen", sagte der Cheftrainer am Mittwoch und verwies auf das Pokal-Aus gegen Liga-Konkurrent Jahn Regensburg (1:3): "Vor zwei Wochen haben wir richtig einen auf die Backen bekommen gegen Regensburg - und das war auch ein Aufsteiger."

Auch wenn Darmstadt als Bundesliga-Absteiger favorisiert sei und gewinnen wolle, müsse es bei der Partie am Freitagabend (18.30 Uhr) konzentriert und engagiert auftreten. "Wenn wir nicht ans Limit gehen, sind wir nicht besser als anderen Mannschaften in der Liga", mahnte Frings. "Wenn du nur ein Prozent weniger zeigst, verlierst du."

Der Trainer kann den Anpfiff scheinbar kaum abwarten: "Es gibt wenige Dinge, die für einen Fußballer schöner sind als Abendspiele und Flutlicht", sagte Frings und schob hinterher: "Und für mich persönlich auch gerne Regen."

Nur Rosenthal muss sich noch gedulden

Inwiefern der Wettergott da mitspielt, wird sich zeigen. Ebenso, ob die drei Joker Yannick Stark, Markus Steinhöfer und Terrence Boyd auf einen Platz in der Startelf hoffen können. Das ließ Frings offen. Natürlich sei man noch auf der Suche nach einer Stammformation. "Aber wir haben nahezu gleichwertige Spieler und können immer darauf reagieren, was wir am Spieltag auch brauchen", erklärte er.

Personell kann der Trainer voraussichtlich auf alle Spieler außer Jan Rosenthal bauen. Der offensive Mittelfeldspieler mache nach seiner Knieverletzung Fortschritte. Ziel sei es, dass er beim Testspiel am 2. September gegen den Fünftligisten Viktoria Aschaffenburg wieder etwas Spielpraxis sammele, sagte Frings.