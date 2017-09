Vor der Saison hatte ihn kaum jemand auf der Rechnung. Doch Trainer Torsten Frings gab Yannick Stark eine Chance. Jetzt ist er einer der Gewinner bei seinem "Herzensverein" Darmstadt 98.

Ausgebootet, abgeschoben, abgestiegen – mit dieser sportlichen Visitenkarte ist Yannick Stark im Sommer zum SV Darmstadt 98 zurückgekehrt. Entsprechend groß war die Skepsis, ob der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler beim ambitionierten Fußball-Zweitligisten etwas reißen könnte. Doch Stark hat die Zweifler widerlegt: Beim Saisonauftakt stand er in der Startelf, gegen St. Pauli traf er als Joker mit der ersten Ballberührung zum 3:0, beim 2:1 gegen den MSV Duisburg war er gar der Matchwinner und ist jetzt mit zwei Treffern bester Torschütze der Südhessen.

Weitere Informationen Die Lilien im heimspiel! Der SV Darmstadt 98 bestreitet am Samstag (14 Uhr) ein Testspiel bei Viktoria Aschaffenburg. Einen Bericht dazu sehen Sie anschließend im hr-fernsehen in heimspiel! am Samstag ab 17.15 Uhr. Ende der weiteren Informationen

Clever hatte Stark zuletzt in Duisburg den Ball kurz vor Schluss zum Siegtor ins lange Eck gehoben und den Lilien-Anhang in Begeisterung versetzt. Die Beziehung zwischen dem gebürtigen Darmstädter und den Fans ist ohnehin innig. Er nennt den SV98 seinen "Herzensverein". Nicht wenige sehen ihn als verlorenen Sohn.

Erste Profistation im Jahr 2010

Dabei spielte Stark nie in der Jugend des SV Darmstadt 98, sondern erhielt den fußballerischen Feinschliff im Nachwuchs des Rivalen Eintracht Frankfurt. Seine erste Profistation war im Jahr 2010 der MSV Duisburg, doch der damalige Zweitligist verlieh den 19-Jährigen gleich an Darmstadt 98 weiter, das zu dieser Zeit in der 4. Liga vor sich hindümpelte. Stark spielte eine überragende Saison und hatte einen großen Anteil daran, dass das Team sensationell aufstieg.

In Darmstadt zu halten war er danach nicht. Stark zog weiter zum FSV Frankfurt, später zu 1860 München, wurde ein begehrter Zweitliga-Spieler. Im Sommer 2014 buhlte der damalige Darmstadt-Coach Dirk Schuster um ihn. Doch erst im Winter 2015, nachdem Stark seinen Wechsel selbst forciert hatte, gelang die Rückholaktion.

Große Erwartungen, große Ernüchterung

Stark erhielt einen Vertrag bis 2018, der längste Kontrakt im Kader der Lilien zu dieser Zeit. Die Erwartungen waren groß. Die Ernüchterung war es auch. Nur drei Zweitliga-Einsätze standen für ihn am Ende der Rückrunde zu Buche. In der folgenden Bundesliga-Saison gehörte der Mittelfeldspieler kein einziges Mal zum Kader.

"Ich hatte damals ein Spiel nach nur einer Woche Training. Das ist nicht gut gelaufen. Seitdem habe ich keine Rolle mehr gespielt", erinnert sich Stark. "Das war schon äußerst unglücklich, nach einer Chance nie wieder eine zweite zu bekommen." Wieso Schuster erst vehement um Stark geworben hatte und dann schnell und nachhaltig das Interesse an ihm verlor, ist bis heute ein Rätsel. Denn der Coach bescheinigte ihm auch, sich "charakterlich einwandfrei" zu verhalten.

Spielpraxis beim Absteiger gesammelt

Aber auch unter Nachfolger Norbert Meier hatte der Spieler keine Perspektive und wurde an seinen Ex-Verein FSV Frankfurt ausgeliehen. In der 3. Liga sammelte Stark zwar Spielpraxis und erzielte acht Tore, konnte den Abstieg der Frankfurter jedoch nicht verhindern.

Es ging also zurück nach Darmstadt, wo er noch ein Jahr unter Vertrag steht. Für Stark war es die Chance zum Neustart. Bereits vor dem Trainingsauftakt feilte er privat mit einem Fitnesstrainer an Ausdauer, Kraft und Schnelligkeit. Trainer Torsten Frings gab ihm eine Chance – und Stark nutzte sie. Er spielte eine gute Vorbereitung und wurde zu einer ernstzunehmenden Option.

"Er weiß, dass er auf mich zählen kann"

"Ich bin froh, dass ich vom Trainer Vertrauen spüre und er etwas mit mir anfangen kann", sagt Stark über Frings. Auch die zwei Spiele, bei denen er nur auf der Bank saß, hat er weggesteckt. "Er hat das begründet", sagt Stark und fügt an: "Er weiß, dass er auf mich zählen kann." Mit seinen beiden Toren als Einwechselspieler hat er das eindrucksvoll unterstrichen.