Sirigu patzt, Kempe verschießt Elfmeter – die Lilien gewinnen trotzdem. Darmstadt 98 kämpft sich in Duisburg nach Rückstand zurück und kann sich dann auf das goldene Händchen von Trainer Frings verlassen.

Der SV Darmstadt 98 steht an der Tabellenspitze der 2. Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Torsten Frings erkämpfte sich am Freitag bei Aufsteiger MSV Duisburg dank eines Last-Minute-Treffers des eingewechselten Yannick Stark einen 2:1 (1:1)-Sieg und springt damit nach einer turbulenten Partie auf Rang eins.

Sirigu lädt den MSV ein

Die Darmstädter, die mit der gleichen Elf wie beim 3:0-Sieg gegen den FC St. Pauli aufliefen, übernahmen vor 16.297 Zuschauern von Beginn an die Initiative und erspielten sich klare Feldvorteile. Eine erste kleine Möglichkeit vergab Weltmeister Kevin Großkreutz (19. Minute), ehe Unglücksrabe Sandro Sirigu mit einem Patzer die Hausherren zur Führung einlud.

Nach einer verunglückten Flanke aus dem Halbfeld verschätzte sich der Rechtsverteidiger bei seiner Kopfballrückgabe auf Keeper Daniel Heuer Fernandes, Moritz Stoppelkamp spritzte dazwischen und erzielte das 1:0 für den MSV (25.).

Ein Schock für die Lilien, die sich jedoch nur kurz schüttelten und schnell zum Ausgleich kamen. Nachdem Fabian Holland mit einem Distanzschuss noch am Pfosten scheiterte (33.), machte es Marvin Mehlem kurz später (35.) besser. Seine Volleyabnahme aus 16 Metern landete zum 1:1-Halbzeitstand im Netz.

Kempe versagen die Nerven

Der überragende Mehlem bestimmte dann auch die Anfangsminuten der zweiten Hälfte. Nach einem schönen Solo über die rechte Seite bediente er in der Mitte Artur Sobiech, der jedoch aus kürzester Distanz nicht mehr genug Druck hinter den Ball bekam (49.).

In der Folgezeit schwappte die Partie hin und her, zwingende Einschuss-Möglichkeiten blieben auf beiden Seiten Mangelware. Richtig spannend wurde es erst wieder in der 78. Minute, als Kempe im Strafraum von den Beinen geholt wurde und selbst zum fälligen Foulelfmeter antrat. Ein Fehler, wie nicht nur die alte Fußballweisheit vom Gefoulten, der nicht selbst schießen soll, besagt. Kempe scheiterte an MSV-Keeper Mark Flekken, beendet war das Spiel damit aber noch lange nicht.

Zwei Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit tauchte plötzlich Joker Stark völlig frei im MSV-Strafraum auf und schoss die Lilien mit seinem zweiten Saisontor zum Sieg und an die Tabellenspitze.

Weitere Informationen MSV Duisburg - SV Darmstadt 98 1:2 (1:1) Duisburg: Flekken - Erat, Bomheuer, Nauber, Wolze - Fröde, Schnellhardt (82. Hajri) - Stoppelkamp, Souza (86. Wiegel) -Tashchy, Brandstetter (64. Iljutcenko)

Darmstadt: Heuer Fernandes - Sirigu, Höhn, Sulu, Holland - Kamavuaka (57. Stark), Altintop - Kempe, Mehlem, Großkreutz (76. Maclaren) - Sobiech (88. Boyd)



Tore: 1:0 Stoppelkamp (25.), 1:1 Mehlem (35.), 1:2 Stark (88.)

Gelbe Karten: Fröde , Iljutcenk / -



Bes.Vork.: Flekken hält FE von Kempe (78.)



Schiedsrichter: Jöllenbeck (Weilertal)

Zuschauer: 16.297 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! am Samstag, 19.08.2017, 17.15 Uhr