Der Wille war stärker als der Club - der SV Darmstadt 98 hat im Kampf um den Klassenerhalt am Sonntag den nächsten Punkt eingefahren. Beim 1. FC Nürnberg führten die Lilien lange, bis der Tabellenzweite seine Überlegenheit in ein Tor ummünzte.

Der SV Darmstadt 98 hat im Tabellenkeller der 2. Bundesliga am Sonntag erneut gepunktet. Mit einem 1:1-Remis beim Tabellenzweiten 1. FC Nürnberg bleiben die Lilien allerdings weiterhin Vorletzter. Dabei hatte Terrence Boyd das Team von Trainer Dirk Schuster nach 18 Minuten per Kopf in Führung gebracht. Doch der Club dominierte die Partie und drängte vor allem in der zweiten Halbzeit auf den Ausgleich. Georg Margreitter (78.) besorgte schließlich das 1:1.

Boyd mit Köpfchen

Die Lilien waren ohnehin als Außenseiter in die Partie beim Aufstiegsaspiranten gegangen. So begann die Mannschaft von Coach Schuster die Partie zunächst zurückhaltend und konzentrierte sich auf seine Abwehrarbeit. Aus der kompakten Defensive heraus wagten sich die Darmstädter kaum nach vorne. Anders die Gastgeber – sie dominierten das Spiel von Beginn an, konnten die Chancen aber nicht in etwas Zählbares ummünzen.

Mit der ersten nennenswerten Offensivaktion schlugen dann aber die Darmstädter zu: Boyd köpfte den Ball nach einer Ecke zum 1:0 über die Linie (18.). Mit der Führung im Rücken setzte nun auch die Abteilung Offensive der Lilien mehr Akzente. Kurz vor der Halbzeit hätte Boyd auf 2:0 erhöhen können, köpfte den Ball aber am Tor vorbei (43.).

Nürnberg überlegen

Nach dem Seitenwechsel kam der Club mit deutlich mehr Zug zum Tor aus der Kabine. In der 58. Minute klärte Yannick Stark in höchster Not, nur eine Minute später parierte Daniel Heuer Fernandes den starken Angriff von Kevin Möhwald. Doch der Club hatte noch lange nicht genug. Patrick Erras knallte das Leder in der 71. Minute an den Pfosten und gab damit den Startschuss für die stärkste Phase der Nürnberger.

Hanno Behrens, der einst für die Lilien auflief, scheiterte gleich mehrmals an seinen einstigen Mitspielern (74.). Die Darmstädter stemmten sich nach Kräften gegen die starken Gastgeber. Doch zwölf Minuten vor Schluss schlug Margreitter schließlich zu und traf zum 1:1. In einer turbulenten Schlussphase warfen die Nürnberger noch einmal alles nach vorne. Doch die Lilien retteten den Punkt über die Zeit.