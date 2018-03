Im Liga-Endspurt muss Darmstadt 98 alle Kräfte bündeln, um den drohenden Abstieg zu verhindern. Im Heimspiel am Montag gegen Düsseldorf muss Trainer Dirk Schuster weiterhin auf zwei Schlüsselspieler verzichten.

Der drohende Abstieg aus der zweiten Liga schwebt über Darmstadt 98 wie ein Damoklesschwert, im Liga-Endspurt müssen die Lilien gegen drei Top-Teams ran. Direkt am Ostermontag (20.30 Uhr) ist Fortuna Düsseldorf zu Gast. Im Heimspiel gegen den Ligaprimus muss Lilien-Trainer Dirk Schuster wohl auf zwei wichtige Akteure verzichten: Felix Platte und Peter Niemeyer.

Stürmer Platte laboriert nach wie vor an einem Muskelbündelriss, bei ihm werde es "sehr eng", sagte Schuster am Samstag auf der Pressekonferenz. "Nach heutigem Stand gehe ich nicht davon aus, dass er spielen wird." Niemeyer (Ferse) wird definitiv fehlen.

SV Darmstadt 98 @sv98 Schuster: „Wir wollen das Spiel am Montag bestenfalls erfolgreich gestalten. Wir wissen aber auch um die Schwere der Aufgabe.“ #D98F95

Auch wenn der Gegner zu den Top-Mannschaften der zweiten Liga zählt, baut Schuster auf die Mentalität seiner Mannschaft und das Quäntchen Glück. "Der Fortuna wird der Aufstieg in die Bundesliga meiner Meinung nach nicht mehr zu nehmen sein. Ich hoffe aber, dass sie die Punkte am Montag hier lassen werden."

Positive Serie ausbauen

Hinter der Mannschaft liegen harte Arbeitstage, von einer Pause konnte in Darmstadt während der Länderspielpause nicht geredet werden. Der Schwung aus den vergangenen Spielen, in denen die Lilien ungeschlagen blieben, sollte mitgenommen werden. "Wir wollen unsere positive Serie an ungeschlagenen Spielen ausbauen. In der Pause war im Training zu sehen, dass die Ergebnisse der Mannschaft gut getan haben. Wir sind physisch und mental gut vorbereitet", so Schuster.

Unterdessen hat Schlusslicht Kaiserslautern ein weiteres Lebenszeichen im Tabellenkeller abgesetzt. Die Pfälzer gewannen am Samstag mit 4:1 beim MSV Duisburg und sind nun punktgleich mit den Lilien.