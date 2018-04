Der SV Darmstadt 98 hat endlich verstanden, wie der Abstiegskampf in der 2. Liga funktioniert. Beim Sieg gegen Spitzenreiter Düsseldorf erinnert vieles an alte Zeiten. Problem: Die Tabelle spielt verrückt.

In der Nachspielzeit glänzte Abwehrchef und Kapitän Aytac Sulu am späten Montagabend in der Rolle des Einpeitschers. Wild mit den Armen fuchtelnd gab er noch einmal alles und animierte Gegengerade, Fankurve und Haupttribüne zu letzten Anfeuerungen. Die Zuschauer auf den restlos ausverkauften Rängen gehorchten prompt und trugen den SV Darmstadt 98 mit Standing Ovations zum überlebenswichtigen 1:0-Sieg gegen Zweitliga-Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf. Für ein paar Momente verwandelte sich das altehrwürdige "Bölle" wieder in die Festung vergangener Tage.

Mit Glück, Pfosten und jeder Menge Einsatz

"Nur so geht Abstiegskampf", unterstrich Sulu später in der Mixed Zone. Die Lilien hatten den Tabellenführer zuvor mit den berühmten und zwischenzeitlich verloren geglaubten Darmstädter Tugenden niedergekämpft und trotz einer mehr als 45-minütigen Unterzahl den ersten Heimsieg seit mehr als sechs Monaten eingefahren. Weniger Torschüsse abgegeben, weniger Zweikämpfe gewonnen, im zweiten Durchgang nur 27 Prozent Ballbesitz und eine miserable Passquote – alles egal. Bei den entscheidenden Duellen war die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster zur Stelle und hatte zudem dieses Mal Fortuna auf ihrer Seite.

"Wir haben uns das Glück heute erarbeitet", fasste Lilien-Coach Schuster das letzte Flutlichtspiel vor dem Stadionumbau zusammen. Dem Führungstreffer durch Tobias Kempe (38.) war ein miserabel vorgetragener Darmstädter Konter vorausgegangen, der nur dank freundlicher Mithilfe der Gäste-Abwehr mit einem Tor belohnt wurde. Die frühe Gelb-Rot-Karte gegen Fabian Holland (43./wdh. Foulspiel) wurde dank unermüdlichem Einsatz und zwei Düsseldorfer Pfostenschüssen nicht bestraft. "Wir haben die Führung mit Glück und Geschick über die Zeit bekommen. Ich bin glücklich und stolz", so Schuster.

Die Tabelle spielt verrückt

Kurz vor Saisonende haben die Lilien also endlich wieder zu sich selbst gefunden. Fünf ungeschlagene Spiele in Serie und das Revival der alten Zeiten gegen Düsseldorf lassen die Hoffnungen auf den Klassenerhalt noch einmal aufleben. "Das war ein Lebenszeichen an die Konkurrenz", sagte Torschütze Tobias Kempe. Das Rennen um den Relegationsplatz ist sechs Spieltage vor Schluss neu entfacht, der Abstand zum Minimalziel beträgt allerdings immer noch drei Punkte. Nach den Siegen der Kellerkinder Fürth und Aue am Sonntag heißt der erste Konkurrent derzeit Heidenheim, darüber bahnt sich der engste Abstiegskampf aller Zeiten an.

Der Siebtplatzierte SV Sandhausen hat gerade einmal sechs Punkte mehr auf dem Konto als die Lilien, zwei Drittel der Liga bangen um den Klassenerhalt. Eine einigermaßen verlässliche Prognose ist nicht möglich. "Die Tabelle ist so verrückt, der Vorletzte gewinnt gegen den Ersten, der Letzte gegen den Zweiten. Ich weiß nicht, ob das heute ein Wendepunkt war", so Sulu. Klar ist: Im Saison-Endspurt zählt ab sofort jedes Tor, die sonst immer bemühte magische 40-Punkte-Marke kann getrost vergessen werden. Selbst drei Siege in den verbleibenden sechs Spielen könnten am Ende nicht reichen.

Kempe mag den Druck

"In der Tabelle bringt uns der Sieg nicht groß weiter", merkte auch Schuster an. So schön dieser kurze Ausflug in frühere Erfolgszeiten auch war, darauf ausruhen können sich die Lilien nicht. Am kommenden Samstag (13.30 Uhr) geht es zum Dritten Holstein Kiel, danach warten noch zwei weitere Auswärts- und drei weitere Heimspiele. Am 34. Spieltag könnte es dann zum großen Abstiegs-Showdown gegen Aue kommen. Große Rechenspiele sollten aber vermieden werden. "Wir dürfen jetzt nicht jede Woche auf die Tabelle gucken", warnte Kempe. "Der Druck ist jetzt immer da. Aber es ist auch geil, Druck zu haben." Die Lilien haben bewiesen, dass sie damit umgehen können.