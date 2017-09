Die Krankenakte von Jan Rosenthal ist prall gefüllt – im Sommer kam mit einer Knie-Operation noch ein weiterer Eintrag hinzu. Jetzt kämpft sich der Routinier wieder einmal zurück und will besser sein als je zuvor.

Endlich wieder mit den Teamkollegen aufwärmen, in der Kabine sitzen und schließlich gemeinsam auf dem Platz stehen – Jan Rosenthal ist wieder da. In den vergangenen Wochen hat er sich Trainingseinheit um Trainingseinheit zurückgekämpft und beim Testspiel gegen Fünftligist Viktoria Aschaffenburg erstmals wieder Spielpraxis gesammelt. "Ich habe mich natürlich gefreut, mal wieder bei einem Wettkampf dabei zu sein – auch wenn es nur ein Testspiel war. Es ist schon wichtig, mal wieder in die ganzen Abläufe auf dem Feld reinzukommen", sagt er. "Es ist etwas anderes, im Spiel dabei zu sein als immer nur im Training."

Nach der Knieoperation war es für Rosenthal ein weiterer Schritt. Ganz unbefangen aber agiert der Routinier auf dem Platz noch nicht. "Natürlich spielt noch ein bisschen Angst mit", so Rosenthal. "In manchen Situationen ist es noch nicht komplett schmerzfrei." Die Narbe habe lange gebraucht, um zu verheilen. Auf die Bremse will Rosenthal dennoch nicht treten. "Im Training bin ich ja auch schon 100 Prozent in die Zweikämpfe gegangen", sagte er.

Noch fehlt die Kraft

Mit diesem Einsatz kann Rosenthal auch das Vertrauen zurückzahlen, dass ihm die Lilien in diesem Sommer entgegengebracht haben. Sie haben den Vertrag des 31-Jährigen noch einmal verlängert – bis 2019. Auch deshalb will Rosenthal möglichst schnell zurückkehren und zeitnah das erste Pflichtspiel nach seiner Verletzungspause bestreiten. Ob bereits am Freitag gegen Bochum oder erst in ein paar Wochen, steht allerdings noch nicht fest.

"Ich gucke von Woche zu Woche. Wenn ich nicht bei 100 Prozent bin, darf ich mir nicht anmaßen, zu spielen", sagte er. Dass Trainer Torsten Frings dennoch früher auf ihn zurückgreift, könne er zwar nicht ausschließen. "Davon gehe ich aber nicht aus." Noch fehlt dem Routinier die Kraft, ein ganzes Spiel durchzustehen. Vor allem zum Ende einer Trainingswoche gehe ihm bisher noch die Luft aus. "Im Moment geht es mir am Anfang der Woche – nach den freien Tagen – ein bisschen besser."

"Immer etwas zu verbessern"

Spielpraxis zu sammeln, wenn auch nur im Testspiel, ist für Rosenthal dennoch immens wichtig. "Es war grundsätzlich gut, mal 45 Minuten zu spielen. Der Rest kommt jetzt halt Stück für Stück", so Rosenthal. Dann werden es vielleicht sogar mehr als die 100 Prozent – der Ehrgeiz ist zumindest da. "Es gibt immer etwas zu verbessern. Der Trainer hat nicht umsonst mit mir verlängert."