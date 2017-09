Eine Anhängerin der Lilien ist an Blutkrebs erkrankt und bekommt nun Hilfe von Darmstadt 98. Rund um das Heimspiel gegen Bochum kann sich jeder typisieren lassen – die Profis haben das bereits getan.

"Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein." So einfach kann jeder am Sonntag vor dem Heimspiel gegen Bochum (13.30 Uhr) zum potenziellen Lebensretter von Lilien-Fan Marion werden. Die 61 Jahre alte Odenwälderin ist an Blutkrebs erkrankt und auf eine Stammzell-Transplantation angewiesen. Darmstadt 98 sucht nun einen passenden Spender – auch im eigenen Kader.

Ein Großteil der Profis und das komplette Trainerteam haben sich erst kürzlich als potenzielle Stammzellenspender bei der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) registrieren lassen und gehen damit als gutes Beispiel voran. "Es ist keine wilde Sache, sich zwei Wattestäbchen in den Mund zu stecken und ein Mal die Backen zu säubern", sagt Offensivspieler Jan Rosenthal. "Vielleicht kann man auch jemand anderem helfen, wenn man erst einmal in der Datenbank ist."

Fans sammelten Spenden

Am Sonntag sollen auch möglichst viele Besucher des Böllenfalltor-Stadions die Möglichkeit der kostenlosen Typisierung nutzen. "Macht es ihnen nach. Vielleicht bist du der richtige Spender", ruft der SV98 seine Fans zur Teilnahme an der großangelegten Hilfsaktion auf, die am Sonntag in der TU-Sporthalle stattfindet und um 11 Uhr beginnt. Mitarbeiter der DKMS werden dabei mittels eines Wangenabstrichs Gewebemerkmale analysieren. Mehr als fünf Minuten muss vor dem Anpfiff niemand investieren.

Auch die Darmstädter Fan-Szene macht sich für Lilien-Anhängerin Marion stark – auch weil sie die Mutter einer der Tribünen-Vorsänger ist. Bereits beim Heimspiel gegen St. Pauli hatten die Fans Geldspenden gesammelt, um die Typisierung zu unterstützen.