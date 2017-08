Der SV Darmstadt 98 darf nach dem Pokal-Aus gegen Jahn Regensburg schon am Freitag wieder in der 2. Liga ran. Gut für Trainer Torsten Frings: Die Personallage hat sich entspannt.

Bundesliga-Absteiger SV Darmstadt 98 will am Freitag im Zweitliga-Heimspiel gegen den FC St. Pauli das Pokal-Aus bei Jahn Regensburg vergessen machen. "Meine Mannschaft war sehr selbstkritisch nach dem Pokalspiel und hat im Training eine Reaktion gezeigt", sagte Trainer Torsten Frings am Mittwoch.

Außerdem verbindet jeder in Darmstadt mit diesem sehr speziellen Heimspiel am Freitagabend (18.30 Uhr) eine sehr schöne Erinnerung: Im Mai 2015 machten die Lilien mit einem 1:0-Sieg gegen die Hamburger nach 33 Jahren die Rückkehr in die Bundesliga perfekt.

So könnten die Lilien am Freitag auflaufen. Bild © hr

Sirigu und Holland vor Comeback

"Pauli ist offensiv super besetzt und hat eine sehr eingespielte Truppe", sagte Frings jedoch auch. "Wir wissen, dass wir gegen diesen Gegner alles abrufen müssen."

Die Darmstädter Personallage hat sich im Vergleich zu den ersten beiden Zweitliga-Spielen gegen Fürth (1:0) und Kaiserslautern (1:1) entspannt. "Wir hoffen, dass wir bis auf Jan Rosenthal auf jeden Spieler zurückgreifen können", sagte der Coach.