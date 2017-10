Darmstadt 98 hat den Punktgewinn gegen Holstein Kiel teuer bezahlt. Wie die Lilien am Dienstag mitteilten, hat sich Angreifer Felix Platte beim Spiel gegen die Störche einen Muskelbündelriss zugezogen und fällt bis auf Weiteres aus.

Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 muss wohl mehrere Wochen auf Stürmer Felix Platte verzichten. Der 21-Jährige hat sich beim 1:1 gegen Holstein Kiel einen Muskelbündelriss am rechten Hüftbeuger zugezogen. Das gaben die Lilien am Dienstag bekannt. Platte fehlt damit auch in den EM-Qualifikationsspielen der deutschen U21 in Aserbaidschan (9. November) und Israel (14. November).

Felix Platte @FelixPlatte Ich werde alles dafür geben so schnell wie möglich wieder fit zu werden! Danke für die Genesungswünsche 💪 #jetzterstrecht t #Nevergiveup p

In der nächsten Partie am Samstag bei Eintracht Braunschweig muss Darmstadts Trainer Torsten Frings wegen Verletzungen auch auf Torhüter Daniel Heuer Fernandes, Peter Niemeyer und Tobias Kempe sowie den gesperrten Hamit Altintop verzichten. Platte denkt zumindest darüber nach, mit der Mannschaft nach Braunschweig zu reisen. "Sollten es die Schmerzen zulassen, werde ich das Team begleiten und den Jungs vor Ort die Daumen drücken", so der Angreifer.