Die erste Regel in der 2. Bundesliga: Schreibe niemals Darmstadt 98 ab. Die Lilien wirken nach einer One-Man-Show des Dresdners Manuel Konrad schon wie der Verlierer. Doch dann nimmt der Irrsinn wieder einmal seinen Lauf.

Diese Lilien darf man tatsächlich erst abschreiben, wenn sie unter der Dusche stehen – oder besser: wenn der Mannschaftsbus das Stadiongelände verlassen hat. Dank einer Energieleistung in den letzten Minuten hat sich Darmstadt 98 beim 3:3 (1:2) gegen Dynamo Dresden einen Punkt verdient. Wie schon unter der Woche beim Last-Minute-Remis in Heidenheim und so oft in der jüngeren Vereinsgeschichte.

Dresdens Manuel Konrad hatte die Gäste am Sonntag im Alleingang zu einer 3:1-Führung geschossen. Dem ehemaligen Profi des FSV Frankfurt gelang einfach alles: Zweimal traf er im Anschluss an einen Eckball (23., 34.), um seine Leistung mit einem Volley-Schuss aus spitzem Winkel ins lange Toreck zu krönen (80.). Spätestens zu diesem Zeitpunkt wirkten die Lilien wie mausetot. Doch die Geschichte sollte sich wiederholen.

Standard-Festival am Böllenfalltor

Trainer Torsten Frings setzte in der Schlussphase alles auf eine Karte und stellte der einzigen Spitze Artur Sobiech mit Jamie Maclaren sowie Terrence Boyd zwei weitere Mittelstürmer an die Seite. Das sollte sich in der 90. Minute erstmals auszahlen, als Boyd einen Eckball von Tobias Kempe zum 2:3 einnickte.

Kempe hatte bereits nach einer halben Stunde das zwischenzeitliche 1:1 für die Lilien besorgt, als er einen Freistoß aus knapp 20 Metern im Torwarteck unterbrachte (30.). Der Herr der ruhenden Bälle sollte auch aus dem Spiel heraus zuschlagen.

Darmstadt rutscht ab und kann doch feiern

Es lief die 93. Spielminute, als Hamit Altintop das Leder noch einmal in den Dresdner Strafraum bolzte. Aus dem Gewühl heraus wurde der Ball direkt auf den Schlappen von Kempe geklärt, seine Direktabnahme schlug unhaltbar unter der Latte ein und versetzte den Großteil der 17.000 Zuschauer am Böllenfalltor in Ekstase.

Während die Gäste mit dem Gefühl eines Verlierers vom Platz gingen, durfte sich Darmstadt trotz des Abrutschens auf Platz vier in der Zweitliga-Tabelle erneut über einen Sieg der Moral freuen. Über 90 Minuten waren die Lilien tonangebend, konnten aber wie schon in den Anfangsminuten Yannick Stark (2.) und Kevin Großkreutz (4.) ihre Chancen nicht nutzen. Die Südhessen gaben nicht auf, der Rest war (klassische) Darmstädter Geschichte.

Weitere Informationen Darmstadt 98 - Dynamo Dresden 3:3 (1:2) Darmstadt: Fernandes - Steinhöfer,Höhn, Sulu, Holland (88. Boyd), Stark (72. Maclaren), Altintop - Großkreutz, Mehlem (73. von Haacke), Kempe - Sobiech



Dresden: Schwäbe - Kreuzer (90. Röser), J.Müller, Ballas, F.Müller - Konrad - Aosman, Lambertz - Berko, Mlapa (77. Seguin), Duljevic (67. Hartmann)



Tore: 0:1 Konrad (23.), 1:1 Kempe (30.), 1:2 Konrad (34.), 1:3 Konrad (80.), 2:3 Boyd (90.), 3:3 Kempe (90.+3)



Gelbe Garten: Sulu, Großkreutz, Mehlem / Kreuzer, Ballas, F.Müller, Lambertz



Schiedsrichter: Waschitzki (Essen)

Zuschauer: 17.000 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! bundesliga, 24.9.2017, 21.45 Uhr