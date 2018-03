So schwierig ist das Restprogramm von Darmstadt 98

Darmstadt 98 steht vor dem Liga-Endspurt auf einem direkten Abstiegsplatz – und muss in den kommenden Wochen gegen gleich drei Top-Teams ran. Eine Statistik könnte den Lilien zusätzlich Mut machen.

Die Darmstädter haben aktuell 28 Punkte auf dem Konto und damit fünf Zähler Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. Sieben Spiele vor Ende immer noch eine machbare Aufgabe, allerdings hat es das Restprogramm in sich: Mit Düsseldorf, Kiel und Regensburg bitten gleich drei Aufstiegskandidaten zum Duell.

Statistik spricht für die Lilien

Eine Statistik sorgt dagegen für Zuversicht. In den vergangenen zehn Jahren reichten den Zweitligisten durchschnittlich 34,4 Punkte für den Relegationsplatz. Für den rettenden Platz 15 waren es im Schnitt 36,7 Zähler. Dementsprechend müssten die Lilien etwa sieben Punkte aus sieben Spielen einfahren, um zumindest die Relegationsspiele zu erreichen. Ein Rechenspiel, das zwar positiv stimmt – angesichts der übrigen Spiele sowie der Punkte der direkten Konkurrenten (33) aber nicht beruhigen sollte.

Wir werfen deshalb einen genaueren Blick auf die kommenden Aufgaben der Südhessen:

Darmstadt - Düsseldorf (02.04., 20.30 Uhr)

Düsseldorf ist in dieser Saison der Liga-Primus. Die Fortuna steht mit sieben Punkten Vorsprung auf Tabellenplatz eins und ist damit auf dem besten Weg in die erste Liga. Egal ob zuhause oder auf fremden Rasen, Düsseldorf punktet mit Torjäger Rouwen Hennings (10 Tore) nach Belieben. Die ohnehin schon erfolgsverwöhnten Nordrhein-Westfalen stärkten ihr Selbstvertrauen zuletzt durch drei Siege in Folge.

Kiel – Darmstadt (07.04., 13 Uhr)

Holstein Kiel ist als Aufsteiger und 44 Punkten auf Platz drei die Überraschungsmannschaft der Liga. Besonderes Augenmerk dürfte auf den Kielern Offensivkräften Duksch (14 Tore) und Drexler (11 Tore) liegen. Den Norddeutschen könnte – wie einst Darmstadt – der Durchmarsch von der dritten in die erste Liga gelingen. Vor dem Duell sind die Rollen also vertauscht: Der Erstliga-Absteiger Darmstadt fährt als Underdog zum Liga-Neuling nach Kiel.

Darmstadt – Braunschweig (15.04., 13.30 Uhr)

Laut Tabelle sind die Niedersachsen in dieser Saison auf dem neunten Platz nur Mittelmaß – doch der Eindruck täuscht. Nur vier Punkte fehlen der Eintracht bis zum Tabellenvierten. Zudem steigerten sich die Braunschweiger stetig: Mitte der Saison befand sich das Team von Trainer Torsten Lieberknecht noch auf Platz 15.

Sandhausen – Darmstadt (21.04., 13 Uhr)

Auch der SV Sandhausen befindet sich im Mittelfeld der Liga. Genau wie Eintracht Braunschweig hat der SVS bislang 36 Zähler geholt und ist damit in Reichweite zum oberen Tabellendrittel. Zuletzt sicherten sich die Baden-Württemberger zwar nur einen Punkt aus den vier vergangenen Partien. Allerdings hat der SV bislang nur 27 Gegentore kassiert und damit die stärkste Defensive der Liga.

Im Endspurt um den Klassenerhalt müssen die Spieler alles geben - das Darmstadt-Gen muss aktiviert werden. Bild © Imago

Darmstadt - Union Berlin (28.04., 13 Uhr)

Zugegeben, von nun an greift man schon sehr weit vor und es wird schwieriger, die Gegner realistisch einzuschätzen. Fest steht, dass Union Berlin eine ordentliche Saison spielt und wie die beiden Gegner zuvor im gesicherten Mittelfeld der Liga steht. Vor allem die Offensive der Berliner kann sich sehen lassen: 46 Tore in 27 Partien sind der drittstärkste Wert der Liga. Das 3:3 im Hinspiel bot den Darmstädtern einen Vorgeschmack.

Regensburg – Darmstadt (06.05., 15.30 Uhr)

Jahn Regensburg hat eine beeindruckende Entwicklung hingelegt. Stand man Mitte der Saison noch im unteren Tabellendrittel, eroberten die Bayern zuletzt sogar Platz vier. Damit ist man in unmittelbarer Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen und neben Kiel die Überraschung der Saison. Die zweitbeste Mannschaft der Rückrunde geht damit wohl als Favorit in das Duell mit den Lilien.

Darmstadt - Aue (13.05., 15.30 Uhr)

Die Sachsen stehen momentan auf dem Relegationsplatz sind und damit ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf. Es könnte also zum Showdown am letzten Spieltag kommen, wobei die spätere Ausgangslage natürlich noch komplett offen ist. Aktuell haben die Sachsen seit sechs Spielen nicht mehr verloren (2 Siege, 4 Remis).