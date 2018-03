Nach dem Unentschieden der Darmstädter in Nürnberg schwanken die Reaktionen von Profis und Verantwortlichen zwischen Stolz und Trotz. Den Klassenerhalt hat bei den Lilien aber noch keiner abgeschrieben.

Der SV Darmstadt 98 hat sich in Nürnberg ein 1:1-Remis erkämpft. Terrence Boyd hatte die Lilien nach 18 Minuten in Führung gebracht, Georg Margreitter gelang in der 78. Minute der Ausgleich. In der Tabelle rangieren die Lilien damit weiter auf Rang 17.

Dirk Schuster: Wir können uns über die kämpferische Leistung, die Leidenschaft und Willensstärke der Mannschaft freuen. Wir haben defensiv sehr gut gespielt und waren sehr gut organisiert. Nach anfänglichen Schwierigkeiten haben wir mit dem ersten Angriff nach einer Standardsituation das Tor gemacht haben und relativ wenig zugelassen. Umso mehr ärgert es mich, dass wir aus einer Standardsituation heraus ein Gegentor bekommen, was wir besser verteidigen können. Die Leistung war für mich absolut in Ordnung. Allerdings wissen wir auch, dass wir in jedem Spiel diese 100 Prozent Willensstärke abrufen müssen. Das ist eine Grundvoraussetzung für den Klassenerhalt.

Tobias Kempe: Der Punkt ist extrem wichtig. Es war ein schwieriges Spiel. Nürnberg hat viel Ballbesitz gehabt. Dass wir in Führung gegangen sind, hat uns in die Karten gespielt. Es war klar, dass Nürnberg in der zweiten Halbzeit noch einmal Druck macht. Sie hatten gute Chancen und mit der einen Aktion haben sie dann den Ausgleich gemacht. Wir können aber zufrieden sein mit der Mannschaft. Wir haben mit Leidenschaft und Charakter gespielt. Das ist das, was wir im Abstiegskampf brauchen. Wir dürfen kein Spiel mehr herschenken oder verlieren.

Bild © Imago

Kevin Großkreutz: Wir kamen in den ersten zehn Minuten nicht so gut rein. Danach haben wir ein super Spiel gemacht. In der zweiten Halbzeit hat Nürnberg dann Druck ohne Ende gemacht. Wir haben gut verteidigt und etwas Glück gehabt. Wenn wir die Konter ein bisschen besser ausspielen, dann führen wir 2:0 und gewinnen das Spiel. Natürlich motiviert so ein Punkt. Wir müssen nach vorne blicken. Wir können ja nicht aufhören und sagen "wir steigen ab". Wir geben alles und wir werden da unten raus kommen.

Jan Rosenthal: Natürlich wäre auch mehr drin gewesen. Wir hatten am Ende noch zwei drei gute Kontermöglichkeiten, die wir nicht sauber zu Ende gespielt haben, aber man darf nicht vergessen, dass Nürnberg uns hier fast 90 Minuten eingeschnürt hat und auch viele klare Torchancen hatte. Wir können von Glück sagen, dass wir so lange geführt haben. Es ist wichtig, dass wir regelmäßig punkten. Und das tun wir ja. Wir müssen jetzt aber auch irgendwann einen Dreier landen. Denn die anderen Mannschaften gewinnen auch alle. Da dürfen wir den Anschluss nicht verlieren und müssen sehen, dass wir weiter Punkte holen.

Hanno Behrens Bild © Imago

Hanno Behrens (1. FC Nürnberg): Wir haben einen Punkt mitgenommen, damit müssen wir leben. Wir hätten heute drei Punkte verdient gehabt. Wir waren die klar bessere Mannschaft. Wir hatten riesen Torchancen. Aber es war wie verhext, der Ball wollte einfach nicht rein. Es nicht einfach gegen so eine tiefstehende Mannschaft.