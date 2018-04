"Wie viel das wert ist, sehen wir am 34. Spieltag"

Bei Spitzenteam-Schreck Darmstadt 98 herrscht nach dem Remis in Kiel vollste Zufriedenheit. Der Blick geht umgehend nach Schlusspfiff aber schon wieder nach vorne. Die Stimmen im Überblick.

Der SV Darmstadt 98 holt beim 0:0 in Kiel den nächsten wichtigen Punkt im Abstiegskampf der 2. Bundesliga. Der Abstand auf den Relegationsplatz beträgt fünf Spieltage vor Schluss nur noch zwei Punkte.

Aytac Sulu: Das ist ein Ergebnis, das wir gerne mitnehmen. Vorher hätten wir den Punkt auf jeden Fall unterschrieben. In der ersten Hälfte war es defensiv eine gute Partie von uns, offensiv hatten wir zu wenig Entlastung. Im zweiten Durchgang war dann beides gut, mit etwas mehr Zielstrebigkeit hätten wir ein Tor erzielen können. Aber ein Punkt beim Tabellendritten – damit kann man leben. Wie viel er wert ist, sehen wir dann am 34. Spieltag.

Kevin Großkreutz ist zufrieden. Bild © picture-alliance/dpa

Kevin Großkreutz: Wir haben gegen den Tabellendritten gespielt und einen Punkt geholt, sechstes Spiel ungeschlagen. So müssen wir weitermachen und wir haben vor allem wieder zu null gespielt und so kommen wir auch da unten raus. Wenn wir vorne noch ein bisschen konsequenter sind, dann kommen wir da unten raus. Wir haben gegen die Top Drei der Liga fünf Punkte geholt, damit können wir zufrieden sein. Nächste Woche haben wir ein Heimspiel, die Fans gehen ab, wir werden auf dem Platz alles raushauen und wollen drei Punkt holen.

Dirk Schuster: Wir haben ein sehr intensives Spiel gesehen, in das wir schwer hineingefunden haben. Mit zunehmender Spieldauer haben wir uns besser orientiert und vor der Pause keine Chancen mehr zugelassen. Die sechs ungeschlagenen Spiele in Folge freuen uns natürlich. Die fünf Punkte gegen die ersten drei Teams der Tabelle geben uns weiter Selbstvertrauen. Kiel hat bislang nur ein Heimspiel verloren, das zeigt, wie heimstark sie sind. Wir nehmen den Punkt mit, der uns für die kommenden Aufgaben noch stärker macht.

Markus Anfang (Trainer Kiel): Wir haben in der ersten Halbzeit richtig gut gespielt und hätten sicherlich das Tor machen können. Nach der Pause war es ein anderes Spiel, Darmstadt hat uns früh angepresst und wir waren nicht mehr so in der Lage, die vorderste Reihe zu überspielen.

Christopher Lenz (Holstein Kiel): Das 0:0 war nicht unser Ziel, deshalb bin ich schon etwas enttäuscht. Aber in der zweiten Halbzeit haben wir den Spielfluss verloren, Darmstadt hat uns zugestellt, so kamen wir nicht mehr zu vielen Torchancen. Wir standen uns da teilweise selbst im Weg, um nach vorne mehr zu machen. Wir nehmen den Punkt gerne mit, aber die zweite Liga ist dieses Jahr unfassbar. Wenn man sieht wer da alles oben und vor allem unten noch dabei ist, unglaublich.