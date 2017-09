Lilien-Präsident Rüdiger Fritsch war nach dem Sieg gegen Arminia Bielefeld "rundum zufrieden", während Cheftrainer Torsten Frings hinsichtlich der totalen Zufriedenheit Abstriche machte. Auch der Mann des Tages, Kevin Großkreutz, hielt den Ball flach.

Vierter Sieg im sechsten Spiel. Für den SV Darmstadt 98 läuft es richtig gut. Spieler und Verantwortliche freuten sich natürlich über den in Summe verdienten 4:3-Sieg gegen Arminia Bielefeld. Mit der ersten Halbzeit waren sie aber nicht ganz so zufrieden. Wir haben die Stimmen zum Spiel zusammengetragen.

Torsten Frings: Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis und der zweiten Halbzeit. Überhaupt nicht zufrieden bin ich aber mit der ersten Halbzeit.

Kevin Großkreutz: Fußball ist ein Mannschaftssport. Wir haben in der zweiten Halbzeit alle gekämpft und dann das Ding umgebogen. In der ersten Halbzeit kamen wir gar nicht ins Spiel. Da haben wir die Zweikämpfe nicht angenommen. In der zweiten Hälfte war es genau umgekehrt. Da haben wir gefightet und am Ende verdient gewonnen. Wir sind noch am Anfang der Saison und darf man gar nicht auf die Tabelle schauen. Wir sollten von Spiel zu Spiel denken und uns auf das Spiel am Mittwoch konzentrieren. Wir genießen den Tag heute kurz und dann geht es weiter.

Immanuel Höhn: Vor allem aufgrund der ersten Halbzeit können wir den Sieg nicht in Gänze genießen. Auch ein Gegentor in der 90. Minute tut weh. Letztendlich müssen wir aber damit zufrieden sein, dass wir unsere Einstellung gefunden haben und vor allem in der zweiten Halbzeit gut nach vorne gespielt und gekämpft haben. Wir haben uns den Sieg verdient. Kevin Großkreutz hat zwei außergewöhnliche Tore gemacht. Das hat uns richtig gut getan. Er ist auf jeden Fall der Mann des Tages. Es ist super, wenn man aus fünf von sechs Spielen mit einem positiven Gefühl nach Hause geht. Auf diesem Weg wollen wir bleiben.

Rüdiger Fritsch: Vor allem in der zweiten Halbzeit war es ein fantastisches Fußballspiel. Wir freuen uns sehr, dass wir die drei Punkte hier behalten haben. Das war sehr wichtig, wenn man auf die Tabelle schaut. Wir haben individuelle Klasse, betonen aber auch immer wieder, dass das ganze Team zusammenarbeiten muss. Das hat man auch heute wieder gesehen. Wir gewinnen und verlieren alle zusammen. Großkreutz muss auch in die Position gebracht werden, um erfolgreich zu sein. Natürlich macht er das zweimal super. Dafür haben wir ihn geholt. Wir sind heute mal rundum zufrieden.