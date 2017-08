Hingefallen, aufgestanden, gejubelt. Darmstadt 98 gewinnt in Duisburg, wie nur Darmstadt 98 gewinnen kann. Es ist nicht alles perfekt, aber am Ende gibt es nur strahlende Gesichter. Trainer Torsten Frings verordnet Sonderurlaub.

Der SV Darmstadt 98 springt nach dem 2:1 (1:1)-Sieg beim MSV Duisburg an die Tabellenspitze der 2. Bundesliga. Last-Minute-Held Yannick Stark bleibt am Mikrofon so trocken wir vor dem Tor, alle Beteiligten rücken die Mannschaftsleistung in den Mittelpunkt. Die Stimmen im Überblick.

Marvin Mehlem Bild © Imago

Marvin Mehlem: Mein Tor hat mich riesig gefreut, der Sieg aber noch mehr. Ich habe ja "nur" das 1:1 gemacht und wusste, dass es noch schwer wird. Es war eine Frage der Geduld, wir durften keine Sekunde nachlassen. Wir haben uns dann in jeden Zweikampf geworfen, gefightet, gekämpft und uns am Ende belohnt.

Yannick Stark: Das 0:1 war ein Geschenk von uns, das kommt vor. Wir haben dann gut reagiert, uns reingekämpft und verdient gewonnen. Wir wissen um unsere Offensiv-Qualität, das ist für jeden Gegner schwer zu verteidigen. Wir spielen zwar noch nicht konstant über 90 Minuten, aber müssen wir ja auch nicht immer – wie man heute sieht. Ich wollte den Ball erst in den Rückraum legen, habe mich dann aber für den Torschuss aus spitzem Winkel entschieden. Das ist zum Glück gutgegangen.

Torsten Frings Bild © Imago

Torsten Frings: Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Das war ein hartes Stück Arbeit. Zu Beginn haben wir uns etwas den Schneid abkaufen lassen, haben nach dem Rückstand aber Charakter gezeigt. Jetzt ist Länderspielpause, wir haben Zeit zum Durchschnaufen. Die Jungs haben sich drei freie Tage absolut verdient.

Ilija Gruew (Trainer Duisburg): Wir haben direkt nach dem Spiel gesagt: Brust raus, wir haben toll gekämpft und unglücklich verloren. Das war von uns fehlende Cleverness, Yannick Stark war ganz alleine und hat dann gut vollendet.

Mark Flekken (Torwart Duisburg): Wenn du ein gutes Spiel machst, aber dann mit null Punkten dastehst, bringt dir das gute Spiel halt auch nix. Wir haben gezeigt, dass wir es können. Darmstadt war ein bisschen cleverer.

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! am Samstag, 19.08.2017, 17.15 Uhr