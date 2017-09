Doppel-Torschütze Tobias Kempe war nach dem verrückten Remis gegen Dresden voll des Lobes über seine Teamkollegen. Auch Lilien-Coach Torsten Frings freute sich über die Comeback-Qualitäten der Südhessen.

Mit einem furiosen Schlussspurt hat der SV Darmstadt 98 am Sonntag gegen Dynamo Dresden noch einmal den Kopf aus der Schlinge ziehen können. Beim 3:3 holten die Lilien in den letzten Minuten einen Zwei-Tore-Rückstand auf und fühlten sich am Ende als moralischer Sieger über frustrierte Gäste. Die Stimmen zum Spiel im Überblick:

Tobias Kempe (Doppel-Torschütze): Ich bin ein bisschen enttäuscht von der Leistung des Schiedsrichters. Es gab ein paar Situationen im Strafraum, die man für uns hätte pfeifen können. Wir haben bei Eckbällen zwei Mal gepennt. Aber wie wir dann zurückgekommen sind und Moral bewiesen haben, war überragend. Das zeigt den Charakter der Mannschaft. Ein unfassbares Spiel. Am Ende habe ich das Ding einfach reinhauen.

Torsten Frings (Trainer): Ich ärgere mich darüber, dass wir die Standardsituationen so verteidigt haben. Insgesamt haben wir ein gutes Spiel gemacht. Wir waren 90 Minuten die dominierende Mannschaft. Es war eine gute Englische Woche mit fünf Punkten aus drei Spielen. Nach acht Spielen steht weiterhin nur eine Niederlage.

Manuel Konrad (Dreifach-Torschütze Dresden): Es ist sehr enttäuschend und fühlt sich an wie eine Niederlage. Wir müssen uns hinterfragen, wie so etwas passieren kann. Mich ärgert das richtig, dass ich so einen Tag wie heute nicht richtig feiern und genießen kann.

Uwe Neuhaus (Trainer Dresden): Das 3:3 fühlt sich jetzt natürlich nicht gut an und eher wie eine Niederlage. Wir haben es versäumt, das Spiel runterzuspielen und den Ball zu halten. So wurde der Druck immer größer.

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! bundesliga, 24.09.2017, 22.05 Uhr