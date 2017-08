Holprige Anfangsminuten, Glücksgefühle bei einem Torschützen und ein zufriedener Trainer – das sind die Stimmen zum Sieg des SV Darmstadt 98 gegen den FC St. Pauli.

Kevin Großkreutz (Torschütze zum 1:0): Es ist ein schönes Gefühl, mal wieder ein Tor zu schießen. Das Tor ist für die Trainer und die Mannschaft, die zu mir gehalten haben. Wir haben uns in jeden Zweikampf geworfen. Dass wir spielerisch gut sind, das wissen wir, wir haben gute Einzelspieler und einen überragenden Torwart. So müssen wir weitermachen, dann sind wir schwer zu schlagen. Wir haben ein geiles Team – charakterlich gut und es macht Spaß, hier zu spielen.

Aytac Sulu (SV98-Kapitän): Der Sieg fühlt sich echt gut an. Wir haben gezeigt, was in uns steckt. Die ersten drei Minuten waren holprig, aber danach wurde es besser. Wir wussten, was St. Pauli vorhat – und haben gut dagegen gehalten. 3:0 ist ein verdientes Ergebnis. Aber wir können defensiv und offensiv eine Schippe drauflegen, Konter können wir besser fahren. Immanuel Höhn muss man Respekt zollen. Er hatte noch vor drei Wochen Wechselabsichten und schmeißt sich heute trotzdem in jeden Ball rein und gewinnt jeden Zweikampf. Wenn man so vorbildlich kämpft wie er, sind wir auf einem guten Weg.

Daniel Heuer Fernandes (SV98-Torwart): Wir haben von der ersten bis zur letzten Minute Kampf gezeigt. Wir standen sehr gut und haben in Ruhe die Konter ausgespielt. Das ist es, was uns ausmacht. Wenn wir Umschaltmöglichkeiten hatten, haben wir sie genutzt. Als Team haben wir eine große Leistung gezeigt, daran wollen wir anknüpfen. Auf die Tabelle wollen wir jetzt noch nicht gucken. Das nehmen wir so hin und arbeiten weiter hart.

Torsten Frings (SV98-Trainer): Wir sind natürlich sehr zufrieden mit dem Spiel und dem Ergebnis. Wir wissen aber auch, dass wir in einigen Aktionen Glück hatten. Wir haben alles reingeworfen, wenig zugelassen, aber unsere Konter nicht gut genug ausgespielt. Gegenüber dem Pokalspiel in Regensburg war eine klare Reaktion zu sehen.

Olaf Janßen (St.-Pauli-Trainer): Wir haben zu Beginn einige Chancen nicht genutzt und dann zu leicht Chancen zugelassen. Das 2:0 war dann sehr bitter. Danach haben unsere Wechsel zwar gefruchtet, aber mit dem 3:0 war das Spiel beendet.

