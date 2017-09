Der SV Darmstadt 98 zeigt gegen den VfL Bochum zwei verschiedene Gesichter und ist dementsprechend angefressen. Viel Lob gibt es für den Bochumer Fair-Play-Helden Felix Bastians. Die Stimmen im Überblick.

Tobias Kempe: Wir haben in der zweiten Halbzeit zu wenig investiert und einfach aufgehört, Druck zu machen. So haben wir Bochum ins Spiel kommen lassen. In der zweiten Halbzeit können wir froh sein, dass der Bochumer Spieler so ehrlich ist und sagt, dass es kein Elfmeter war. Danach haben wir zu wenig gemacht, haben schlecht verteidigt und zu viel zu gelassen. Es ist bitter, dass wir das Spiel noch verloren haben.

Immanuel Höhn: Wir sind alle frustriert. Wir haben eine sensationelle erste halbe Stunde gespielt und hatten das Spiel voll im Griff. Wir haben in der zweiten Halbzeit viel zu wenig getan - nach vorne und nach hinten.

Torsten Frings: Die erste Halbzeit war genau, wie wir uns das vorstellen. So wollen wir spielen. In der zweiten Halbzeit haben wir dann plötzlich angefangen und wollten nur noch verwalten. Wir haben nach vorne gar nichts mehr gemacht, lange Bälle geschlagen und nicht genug nach hinten investiert. Wir hätten beide Situationen vor den Gegentoren leicht lösen können. Wir müssen weiter arbeiten. Vor Felix Bastians ziehe ich den Hut. Riesen-Kompliment, das sieht man im Profifußball nur sehr selten.

Felix Bastians (VfL Bochum): Eine Selbstverständlichkeit ist das sicherlich nicht, es geht um sehr viel. Die Szene war aber so: Der Fuß geht raus, ich bin in vollem Tempo und komme deswegen zu Fall. Aber er berührt mich nicht. Ich denke, da sollte man ehrlich sein. Wir stehen als VfL Bochum für Respekt untereinander und miteinander, wir haben eine Vorbildfunktion. Deswegen war es für mich selbstverständlich, das ehrlich zuzugeben – wenn er mich fragt. Wenn nicht, hätte ich den Elfmeter auch gerne reingemacht, das ist auch klar. Aber so wurde die Ehrlichkeit am Ende noch belohnt, das freut mich natürlich.

Ismail Atalan (Trainer Bochum): In der ersten Halbzeit war Darmstadt uns in allen Belangen überlegen. Passqualität, Zweikämpfe, Einstellung – wir hatten nichts dagegenzusetzen. In der zweiten Halbzeit haben wir dann umgestellt, um das Spiel von Darmstadt zu spiegeln. Das war dann die beste Halbzeit von uns seit Wochen, letztlich haben wir verdient gewonnen.

Atalan zu Bastians: Im ersten Augenblick habe ich gedacht, der hat einen an der Waffel. Wir sagen unseren Spielern, dass man sich gegenseitig mit Respekt behandeln soll. Ich habe aber nicht gesagt, dass wir den Schiedsrichter auf Fehler hinweisen. Aber: Es sind ja alle erwachsen genug und sollen ihren Charakter zeigen. Ich ziehe den Hut davor. Die meisten machen das beim 4:0 oder 5:0, aber nicht in so einer Situation.

Weitere Informationen Darmstadt 98 - VfL Bochum 1:2 (1:0) Darmstadt: Heuer Fernandes - Sirigu, (78. Steinhöfer), Höhn, Sulu, Holland - Altintop, Kamavuaka - Kempe, Mehlem (60. Stark), Großkreutz - Sobiech (67. Boyd)

Bochum: Dornebusch - Celozzi, Hoogland, Bastians, Danilo (80. Wurtz) - Losilla - Merkel (46. Diamantakos), Stöger - Sam (71. Gündüz), Hinterseer, Kruse



Tore: 1:0 Sulu (23.), 1:1 Diamantakos (81.), 1:2 Kruse (86.)

Gelbe Karten: Altintop - Stöger



Schiedsrichter: Kempkes (Thür)

Zuschauer: 16.000 Ende der weiteren Informationen

