Der SV Darmstadt 98 tritt nach dem turbulenten Sieg gegen Bielefeld bereits am Mittwoch zur nächsten Partie an. Trainer Torsten Frings ist schon ganz gespannt – und kündigt Rotation an.

Trainer Torsten Frings vom SV Darmstadt 98 fiebert nach rund zwei Jahrzehnten im Profifußball seinem ersten Gastspiel in Heidenheim entgegen. "Die Mannschaft hat gerade in Bochum gewonnen und sich Selbstvertrauen zurückgeholt. Ich bin selbst mal gespannt, wie es da so abgeht", sagte der Coach am Dienstag mit Blick auf die Zweitliga-Partie beim 1. FC Heidenheim am Mittwochabend (18.30 Uhr).

Frings setzt auf Einzelgespräche

In der ersten Englischen Woche der Saison für die Lilien habe der Fokus im Training auf Regeneration gelegen. Das 4:3 gegen Arminia Bielefeld sei sehr anstrengend gewesen. Seine anfängliche Kritik an der ersten Halbzeit relativierte Frings, nachdem er sich das Spiel nochmals angesehen habe. Die Partei sei nicht so schlecht gewesen. "Das war ein Abnutzungskampf. Nur bei den beiden Gegentoren haben wir nicht gut ausgesehen."

Für die kommende Partie beim Tabellen-16. von der Ostalb stehen bis auf Defensivroutinier Peter Niemeyer (Fersensporn-Operation) alle Spieler zur Verfügung. Umstellungen schloss der Trainer nicht aus: "Wir werden jetzt viele Gespräche führen. Wenn sich einer nicht bei 100 Prozent fühlt, werden wir auch wechseln", sagte er.

Jeder ist wichtig

Frings verwies darauf, dass Darmstadt über einen breiten Kader verfüge und er jedem einzelnen Spieler vertraue. "Aber wir sind auch nicht Bayern München, die drei Mal im Monat eine Englische Woche haben. Ich glaube nicht, dass es ein Problem wäre, noch mal mit der gleichen Mannschaft spielen."

