Ein U21-Europameister für die Lilien: Nach rund eineinhalb Jahren als Leihspieler unterschreibt Felix Platte einen langfristigen Vertrag bei Darmstadt 98. Im Sturm wird es nun richtig eng.

Der Transfer hat sich mehrere Wochen hingezogen, nun ist er perfekt: Stürmer Felix Platte, der die komplette Vorbereitung beim FC Schalke 04 absolvierte, wechselt fest zu Darmstadt 98. Wie der Verein am Samstag mitteilte, erhält der 21-Jährige einen Vierjahresvertrag und soll in der kommenden Woche ins Training der Lilien einsteigen.

"Ich freue mich unheimlich, hier zurück in Darmstadt zu sein und wieder für die Lilien zu kicken. Mein erstes Training mit dem Team kann ich kaum erwarten. Dass ich in der Sommerpause so viele Nachrichten von Lilienfans erhalten habe, macht mich wahnsinnig stolz", sagte der Rückkehrer.

Zurück am Böllenfalltor

Platte, der im Februar 2016 als Leihspieler zu den Lilien gekommen war, ist absoluter Wunschstürmer von Trainer Torsten Frings. "Wir sind sehr glücklich, dass Felix Platte eine Lilie bleibt. Felix hat bereits in der Vergangenheit gezeigt, dass er mit seiner Robustheit und Abschlussstärke extrem wertvoll für das Team sein kann", so der Coach. "Auch menschlich passt er hervorragend in die Mannschaft."

Der frischgebackene U21-Europameister, der sich bei seinem Heimatverein in Gelsenkirchen nicht gegen die namhafte Konkurrenz in der Offensive durchsetzen konnte, wird sich aber auch bei den Lilien gewaltig strecken müssen.

Starke Konkurrenz

Mit Platte, Artur Sobiech, Terrence Boyd, Jamie MacLaren und Roman Bezjak stehen fünf gelernte Angreifer im Kader von Coach Frings. Gut möglich also, dass zumindest einer dieses Quintetts bis zum Ende der Transferperiode am 31. August noch abgegeben wird.

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! am Samstag, 19.08.2017, 17.15 Uhr