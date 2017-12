zum Artikel Frankfurts Präsident Fischer zu 50+1 : "Bei der Eintracht werden keine Investoren Einfluss nehmen"

Frankfurt: Hopp in Hoffenheim, Kühne in Hamburg, VW in Wolfsburg: Der Streit um den Einfluss von Investoren nimmt in der Bundesliga immer mehr Fahrt auf. Auch die Eintracht weiß, dass man sich Geldgebern nicht verschließen darf – will aber klare Grenzen setzen. [mehr]