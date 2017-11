In Heusenstamm wird am Samstag der Deutsche Meister im Bubble-Football gekürt. Klingt nach promillehaltigem JGA-Event, ist aber auch eine Frage der Taktik. Ganz wichtig: geschicktes Wegbumpen.

Kopfüber geht es rein in die große Plastikblase. Die Beine bleiben freibeweglich und fußballtauglich an der Luft, den Rest des Körpers umhüllt eine knapp zehn Kilogramm schwere Bubble. Man riecht den eigenen Schweiß und hört das eigene Hecheln. "Den Ball sieht man beim Bubble-Football dafür nicht besonders gut", erklärt Patrik Jungen vom Deutschen Bubble-Football-Bund (DBF-Bund) im Gespräch mit dem hr-sport die Eigenschaften seines Lieblings-Hobbies.

Von Skandinavien über Deutschland in die Welt

Die besten Teams dieser Trendsportart treten am Samstag zum insgesamt vierten Mal in Heusenstamm gegeneinander an und spielen dabei den nationalen Meistertitel aus. "Das ist sicher nicht immer bierernst, aber am Ende darf sich eine Mannschaft Deutscher Meister nennen", so Jungen, der als Präsident der International Bubble Football Association (IBFA) derzeit sogar eine Weltmeisterschaft plant. "Die Begeisterung für Bubble-Football hat selbst Indien, Israel oder den Iran erreicht."

So sehen Sieger aus: Die Offenbacher Wildfische. Bild © DBF-Bund

Die Idee für die Fußball-Variante im Sumo-Style stammt ursprünglich aus Skandinavien, vor allem in Norwegen erfreut sich der Funsport schon seit mehreren Jahren einer großen Beliebtheit. Im Jahr 2012 war es dann der in Offenbach ansässige DBF-Bund, der Sport und Ausrüstung nach Deutschland importierte und bereits ein Jahr später die erste Hessische Meisterschaft austrug. Nationale Wettkämpfe gibt es seit 2014, die Titelträger hießen Purple Bears und zweimal Offenbacher Wildfische. "Zu gewinnen gibt es einen Wanderpokal", so Jungen.

Umdotzen ausdrücklich erwünscht

Insgesamt zehn Teams aus vier Bundesländern, darunter vielsagende Namen wie Ajaxdauerstramm, Arminia Bierlefehlt oder Blasenballsport, werden am Samstag um das schöne Ausstellungsstück für die heimische Vitrine kämpfen. Ein Spiel dauert zehn Minuten, gespielt wird Vier gegen Vier auf zwei Tore, die Schiedsrichter werden offiziell vom Hessischen Fußball-Verband gestellt. Obwohl prinzipiell jeder mitmachen kann, hat das Turnier also mit dem von Junggesellenabschieden oder sonstigen bierseligen Veranstaltungen bekannten Bubble-Football nicht mehr allzu viel zu tun. "Einige der Teams haben inzwischen schon eine ziemlich hohe Qualität", so Jungen.

Doch worauf genau kommt es an, wenn man in einem der offiziell "Bumperz" genannten Riesen-Ballons steckt und Fußball spielen will? "Das Spiel ist eine Mischung aus Fußball und American Football, es geht schon zur Sache", so Jungen. Heißt: Körpereinsatz und Tacklings gegen den Gegenspieler sind Teil des Spiels, nur mit Schönspielerei haben es die Wildfische nicht zum zweimaliger Deutschen Meister gebracht.

"Die Offenbacher Jungs haben einen richtigen Watz vorne drin, der immer gut den Weg freiräumt und mit seinem Bumperz die anderen umdotzt", so Jungen. Einer haut die Gegenspieler um, die anderen die Bälle ins Tor. So sieht sie aus: die Taktik der Gewinner.

Ja, hinter dem fliegenden Spieler befindet sich sein Gegenspieler. Bild © DBF-Bund

Nur von hinten ist verboten

Was unfair klingt, ist absolut erwünscht. Denn das Wegbumpen, wie es der Fachmann nennt, ist ausdrücklich erlaubt und tut dank Airbag um den Körper auch nicht weh. Verboten sind beim Bubble-Football lediglich Angriffe von hinten und Tore aus der eigenen Hälfte. Verletzungen gibt es trotz der teilweise sehr spektakulär aussehenden Crashs nur sehr selten.

"Das ist das Schöne an unserer Sportart", so Jungen. "Die Jungs hauen sich gegenseitig um – und lachen dabei."