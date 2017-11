Auf mehreren Regionalkonferenzen will die DFB-Spitze die Basis von der 150-Millionen-Euro-Investition in den Neubau einer Verbandszentrale und einer Akademie überzeugen. Der Spatenstich auf dem Gelände der Frankfurter Rennbahn soll im Sommer erfolgen.

Wer eine Menge Geld ausgeben will, noch dazu wesentlich mehr als ursprünglich vorgesehen, der fragt am besten vorher nach, ob das auch in Ordnung ist. In einem guten halben Jahr soll in Frankfurt der Spatenstich zur neuen Zentrale sowie der sogenannten Akademie des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) erfolgen. Es ist ein "Jahrhundertprojekt", 150 Millionen Euro teuer - gut 60 Millionen mehr als zunächst eingeplant.

Beim Außerordentlichen Bundestag am 8. Dezember sollen die Delegierten das Projekt und die Kosten absegnen - ebenso wie die Zusatzvereinbarungen zum Grundlagenvertrag zwischen dem DFB und der Deutschen Fußball Liga (DFL) sowie eine Neuregelung für den Aufstieg von den Regionalligen in die 3. Liga. Damit an diesem Tag auch nichts schiefgeht, tourt die Verbandsspitze um Präsident Reinhard Grindel derzeit durch Deutschland.

DFB-Spitze verspürt Zustimmung

Nach dem Austausch an der ersten Station Stuttgart mit den Vertretern des Süddeutschen Fußball-Verbandes glaubt Grindel, die Delegierten von der Notwendigkeit der Investition in das, wie er es nennt, "Jahrhundertprojekt" überzeugen zu können. Im Museum von Mercedes-Benz will der DFB-Präsident, flankiert von seinem Stellvertreter Rainer Koch sowie Akademie-Projektleiter Oliver Bierhoff, am Dienstagabend schon mal "viel Zustimmung" erfahren haben.

Zunächst sollte der Bau einer neuen Verwaltungszentrale und Akademie 89 Millionen Euro kosten. Durch die Zusatzkosten für eine Fußballhalle stieg die Summe um 20 Millionen Euro. Nun ist das Projekt mit 150 Millionen Euro veranschlagt, auch, weil in den vergangenen zwei Jahren durch den Bauboom die Baukosten in die Höhe geschossen seien, wie Grindel sagt.

Wissen im "Haus des deutschen Fußballs" zusammenbringen

"Der große Wunsch ist", sagt Nationalmannschafts-Manager Bierhoff, "dass wir unser vieles Wissen, das wir im Verband haben, an einer Stelle zusammenbringen - zusammen in diesem Haus des deutschen Fußballs, zusammen mit der Verwaltung." Er sehe darin "unheimlich viel Potenzial" und sei der Meinung, "dass da eine Energie entsteht, den deutschen Fußball weiterzuentwickeln - in all seinen Facetten".

Der Bau auf der Galopprennbahn in Frankfurt erweckt den Anschein, als ginge es vor allem um den großen Fußball. Um die A-Nationalmannschaft, die Nachwuchsmannschaften. Dort sollen die Trainerausbilder und die Wissenschaftler eine Heimat finden. Grindel betont, "Spitzenleistungen" wie der Gewinn der WM, des Confed Cups oder der U21-EM sollten auch in Zukunft möglich, der DFB wolle auch in "10, 20 Jahren" noch so erfolgreich sein.

Auch Amateure sollen profitieren

Auch die Amateure würden von der Investition profitieren, sagt Grindel, sagt auch sein Vizepräsident Koch. Und darum geht es bei diesen fünf Regionalkonferenzen (es folgen noch Termine in Koblenz, Oschersleben, Barsinghausen und Duisburg): der Basis deutlich zu machen, dass es auch um sie geht. Koch versichert: "Der Neubau ist im Interesse der gesamten Sportart." Grindel betont: "Wenn es der Nationalelf gutgeht, geht es auch der Basis gut."

Die Delegierten werden dem am 8. Dezember wohl zustimmen, nach wie vor offen ist dagegen, ob es mit dem Spatenstich noch vor der Abreise der Nationalmannschaft zur WM nach Russland und mit der Eröffnung Ende 2020 klappt. Noch immer ist da "eine Reihe kleinerer Gerichtsverfahren" anhängig, wie Grindel sagt. Aber: "Wir haben schon so lange gewartet - auf ein paar Monate mehr kommt es jetzt auch nicht mehr an."