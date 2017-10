zum Artikel Für ein Training und eine Nacht in Hessen : DFB-Team startet in Frankfurt letzten Schritt Richtung WM-Ticket

Frankfurt: Das passt: Am Tag der Deutschen Einheit ist die Fußball-Nationalmannschaft in Frankfurt zusammengekommen. Nach nur einem Training und einer Hotelnacht geht es am Mittwoch weiter zur WM-Quali nach Nordirland. [mehr]