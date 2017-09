Das war knapp: Frankfurt ist eine von zehn Städten, mit denen Deutschland um die Ausrichtung der Europameisterschaft 2024 buhlt. Für ihre Bewerbung gab es aber deutliche Kritik vom DFB.

Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Gelsenkirchen, Hamburg, Köln, Leipzig, München, Stuttgart und Frankfurt: Mit diesen Austragungsorten bemüht sich der Deutsche Fußball-Bund (DFB) um die Vergabe der Europameisterschaft 2024. Das teilte DFB-Präsident Reinhard Grindel am Freitag auf einer Pressekonferenz mit. Leer ausgegangen sind Nürnberg, Hannover, Mönchengladbach und Bremen.

"Alle Stadien waren EM-tauglich, kein Stadion ist durchgefallen", sagte Grindel. Die zuvor erstellte Empfehlung des Bewerbungskomitees, "das alle Bewerbungen in einem detaillierten, transparenten und beispielhaften Verfahren eingehend geprüft hat", sei 1:1 übernommen worden, "ohne eine sportpolitische Entscheidung zu treffen".

Konkurrenz präsentierte sich stärker

Die Bewertung hat der DFB auf seiner Homepage öffentlich zur Verfügung gestellt. Wer einen Blick darauf wirft, sieht, dass Frankfurt als Heimat des Deutschen Fußball-Bundes den Schnitt gerade so geschafft hat: als 10. von 14 Bewerbern.

In einigen der Bewerbungskriterien hat sich die Stadt scheinbar nicht mit Ruhm bekleckert. So schnitt Frankfurt in den Kategorien "Vision und Konzept" sowie "rechtliche Themen" als Schlusslicht ab, in Sachen "Sicherheit" und "Bewerbung der Veranstaltung" jeweils als Vorletzter.

Für einen Spitzenplatz im Ranking reichte es nur in der Kategorie "Mobilität" – hier schnitt lediglich Berlin besser ab. Auch interessant: Wie im Evaluierungsbericht des DFB nachzulesen ist, hat die Stadt Frankfurt ihre geforderte Sicherheits-Garantie zwar "vollumfänglich abgegeben", dafür aber "an den falschen Adressaten ausgestellt".

Bild © DFB

DFB tadelt Stadt Frankfurt

"Frankfurt hätte eine bessere Bewerbung abgeben können", kritisierte DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius. "Ich hoffe, die Stadt nimmt dies zum Anlass, nun eine hervorragende gemeinsame Bewerbung auf den Weg zu bringen."

Sportdezernent Markus Frank (CDU) nahm die Vorwürfe zur Kenntnis. Ausschlaggebend für die Form der Bewerbung seien finanzielle Gründe gewesen. "Die Kriterien werden immer schwieriger", sagte er dem hr. "Oder in anderen Worten: Der Investitionsbedarf wird immer höher." Die Stadt habe ihre Investitionen abgewogen: "Wir haben bewusst Rücksicht genommen, dass wir Dinge, die wichtig sind, liefern können. Bei anderen Sachen waren wir ein bisschen vorsichtiger." Die Kosten für die Stadt bezifferte Frank auf rund zehn bis zwölf Millionen Euro.

Auch Türkei hofft noch

Die EM-Vergabe durch die Europäische Fußball-Union findet im September 2018 statt. Neben dem DFB bewirbt sich die Türkei um das Event mit 24 Mannschaften. Als die EURO 1988 zum ersten Mal in Deutschland stattfand, waren es noch acht Teams. Grindel verspricht sich von einer Austragung der Endrunde in sieben Jahren einen positiven Effekt - sowohl für den deutschen Fußball als auch für das ganze Land.