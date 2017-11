Aufregung, Machtwort, Aussprache: Der DFB hat am Freitag versucht, der Debatte um den Videobeweis ein Ende zu setzen. DFB-Boss Reinhard Grindel klärte auf, Schiedsrichter-Boss Lutz Michael Fröhlich musste sich entschuldigen.

Nach den Diskussionen um den Videobeweis und einen möglichen neuen Kurs der Schiedsrichter ist man beim DFB um eine einheitliche Linie bemüht. DFB-Boss Reinhard Grindel stellte im Gespräch mit der ARD am Freitagabend klar: "Es gibt keine Kurs-Korrektur. Der Schiedsrichter auf dem grünen Rasen hat das Sagen, der Videoassistent in Köln ist kein Oberschiedsrichter." Nur in spielentscheidenden Situationen und einem "offensichtlichen Wahrnehmungsfehler des Schiedsrichters auf dem Platz", könne der Videoassistent den Schiedsrichter darauf aufmerksam machen.

Grund für die Verwirrungen war eine am 25. Oktober an die Bundesligavereine verschickte DFB-Mitteilung, die auch dem hr-sport vorliegt. Darin hatte der Deutsche Fußball-Bund mitgeteilt, dass der Videoassistent entgegen der vor der Saison festgelegten Richtlinie künftig auch bei starken Zweifeln eingreifen soll und nicht nur, wenn eine klare Fehlentscheidung des Schiedsrichters vorliegt. Dadurch entstand der Eindruck, dass der Schiedsrichter durch die erweiterten Befugnisse des Assistenten an Einfluss verliere.

Fröhlich entschuldigt sich

Lutz Michael Fröhlich, der sportliche Leiter der Elite-Schiedsrichter des DFB, hat sich am Freitag in einem zweiten Schreiben an die Vereine für die "missverständliche Formulierungen" im ersten Brief entschuldigt. Es sei von jeher das Ziel gewesen, "die Rollenverteilung zwischen Schiedsrichter und Video-Assistenten zu schärfen". Eine Entmachtung des Schiedsrichters finde nicht statt.

Weitere Informationen Schiedsrichter-Streit - Gelbe Karte für Gräfe, Krug und Fandel Im Schiedsrichter-Streit hat der Deutsche Fußball-Bund nach wochenlangen Querelen hart durchgegriffen und Referee Manuel Gräfe sogar einen Maulkorb verpasst. Mehr Informationen bei sportschau.de . Ende der weiteren Informationen

Nachdem das erste Schreiben an die Öffenltichkeit gelangt war, hatte Grindel die heimliche Modifizierung des Videobeweises heftig kritisiert. "Dieses Schreiben wurde mit mir nicht abgestimmt. Ich bin darüber nicht glücklich", hatte er gegenüber NDR Info gesagt. Nachdem Grindel und Fröhlich sich nochmals ausgetauscht hatten, ist der DFB erneut an die Vereine und die Öffentlichkeit herangetreten, um die Missverständnisse auszuräumen.

Kovac pro Videobeweis

Eintracht Frankfurts Trainer Niko Kovac hatte sich bereits am Donnerstag zur geplanten Anpassung beim Videobeweis geäußert. Seine Ansicht stimmt ziemlich genau mit der von Grindel überein. "Ich bin für den Videobeweis, das habe ich immer klipp und klar gesagt", so Kovac. Allerdings müsse weiter sichergestellt sein, dass der Schiedsrichter "als Letzter entscheiden" könne, zur Not eben nach Ansicht der TV-Bilder in der Review-Area. "Wenn er etwas nicht sieht oder es eine klare Fehlentscheidung gibt, dann kann er [der Video-Assistent, Anm. d. Red.] eingreifen. Das ist okay."

Die Eintracht hat in dieser Saison schon des Öfteren den Einsatz des Videobeweises miterlebt. Beim 0:0 gegen den SC Freiburg wurde etwa den Breisgauern ein Abseitstor zurecht aberkannt. Beim 0:1 gegen den VfL Wolfsburg wurde ein Elfmeterpfiff zugunsten der Hessen wieder zurückgenommen, weil Kevin-Prince Boateng zuvor im Abseits gestanden hatte.