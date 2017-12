Der DFB-Bundestag rückt näher, aber es gibt weiter keine Einigung zur Reform des Regionalliga-Aufstiegs. Nach einem Treffen am Mittwochabend wird das Thema nun am Donnerstagnachmittag weiter verhandelt. Der Ausgang ist noch immer völlig offen.

Weitere Informationen Was passiert beim DFB-Bundestag? Was ist der DFB-Bundestag? Welche Themen stehen auf der Agenda? Und was sind die Streitpunkte bei der Regionalliga-Reform? Antworten auf diese Fragen gibt es hier. Ende der weiteren Informationen

Es ist ein Thema, das Regionalliga-Clubs und ihre Fans in ganz Deutschland bewegt: Wie werden die Aufstiegsregeln in der vierten deutschen Fußballklasse in Zukunft geregelt? Eigentlich hatte der Deutsche Fußball-Bund geplant, am Freitag beim Bundestag in Frankfurt über eine Neuregelung zu entscheiden. Doch im Vorfeld gibt es deutlich mehr Streit als Einigkeit in dieser Frage.

Noch am Mittwochabend hatten DFB-Verantwortliche um Präsident Reinhard Grindel in einem Treffen mit Vertretern der 3.Liga sowie der Regional- und Landesverbände nach einem Konsens gesucht. Weißen Rauch gibt es aber bisher nicht. Vielmehr kommt das Thema nun auch am Donnerstagnachmittag auf einer turnusmäßigen Konferenz der Regional- und Landesverbandspräsidenten auf den Tisch. Was dann am Ende rauskommt, ist weiter offen. Mögliche Varianten: Es findet sich eine Einigung auf ein Modell, es kommt am Freitag zur Kampfabstimmung oder das Thema wird komplett von der Agenda des Bundestags gestrichen.

Vier Aufstiegsplätze und viele Befindlichkeiten

Hintergrund der Diskussionen ist, dass eigentlich alle Beteiligten über die aktuelle Regelung des Aufstiegs in die 3.Liga unglücklich sind. Derzeit spielen nämlich die Meister der fünf Regionalligen sowie der Zweite der Spielklasse Südwest um die drei Plätze in der 3.Liga. Dieses Modell wurde zwar ursprünglich auf Wunsch der Vereine eingeführt, der Ärger über den Bruch mit der Regel "Der Meister steigt auf" ist aber mittlerweile mehr als deutlich spürbar.

Die große Frage ist nun, wie die Regionalliga künftig aufgebaut sein wird. Vier Ligen, vier Aufsteiger? Klingt gut, aber natürlich will keine der aktuell fünf Spielklassen für die anderen verzichten. Gerade die relativ kleine Liga Nordost pocht auf ihr Existenzrecht und will sich auch auf kein Modell einlassen, das bei fünf Ligen den großen Spielklassen Südwest und West einen fixen Aufstiegsplatz zuweist. Die 3.Liga will einem vierten Absteiger sowieso nur zustimmen, wenn es auch eine Reduktion auf vier Ligen gibt.

Diese Vielzahl von Wünschen und Forderungen will der DFB noch vor dem Bundestag am Freitag (im Liveticker bei hessenschau.de) unter einen Hut bringen. Denn die Aufstiegsreform kann nur mit einer Zweidrittelmehrheit beschlossen werden.