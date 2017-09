DFL gleicht Unterschiede in der ewigen Tabelle an

Die Diskussion um Traditionsvereine bestimmt in Zeiten von RB Leipzig und Hoffenheim viele Stammtisch-Runden. Bestes Argument für Nostalgiker: die ewige Tabelle. Doch ausgerechnet hier machten DFB und DFL bislang Unterschiede.

Axel Hellmann musste kurz einhaken, als ihm im hr-heimspiel! kürzlich die ewige Tabelle der Fußball-Bundesliga vorgelegt wurde. Dort rangierte seine Eintracht "nur" auf dem 10. Platz. "Ich habe immer den 9. Platz in Erinnerung", bemerkte das Vorstandsmitglied des Frankfurter Bundesligisten. Und hatte damit nicht Unrecht. Zumindest, wenn man die Maßstäbe des DFB anlegt. Der Ligaverband DFL berechnet die Platzierungen ein wenig anders. Zumindest bis jetzt.

DFL zieht nach

Ursächlich für die unterschiedlichen Platzierungen der Eintracht ist die Einführung der 3-Punkte-Regel zur Saison 1995/96 oder besser gesagt: deren Berücksichtigung in den ewigen Bestenlisten. So listete die DFL in ihrem Klassement auf ihrem Online-Portal bundesliga.de die gesammelten Punkte auf – also zwei Punkte für einen Sieg bis zur Saison 1994/95 und drei ab den darauffolgenden Spielzeiten. Der DFB hingegen hat alle Partien der Bundesliga-Historie in seiner ewigen Tabelle nach der 3-Punkte-Regel bewertet.

"So ist die ewige Tabelle unserer Ansicht nach am besten lesbar und am transparentesten hinsichtlich der Leistungen der einzelnen Vereinen in den Spielzeiten", argumentierte ein Sprecher diese Vorgehensweise gegenüber dem hr-sport. Eine Meinung, an der inzwischen offenbar auch die DFL Gefallen gefunden hat. Denn der Dachverband will künftig auf dieses Modell umstellen. "Wir sind gerade dabei, die Tabelle neu aufzusetzen", hieß es auf Anfrage. Die veraltete Tabelle sei zwar noch über Suchmaschinen erreichbar, soll aber bald durch eine aktuelle Version ersetzt werden.

Eintracht und OFC profitieren

Welche Auswirkungen die unterschiedlichen Rechenweisen haben, zeigt sich nicht nur beim Blick auf die Eintracht. Auch Kickers Offenbach, das seine besten Zeiten vor der Umstellung auf die 3-Punkte-Regel hatte, steht im bereinigten DFB-Ranking als 29. besser da. Die DFL listete den OFC bislang nur als Nummer 32 in ihrem Ranking. Der SV Darmstadt 98 hingegen, der zwei seiner vier Bundesliga-Jahre jüngst feiern durfte, wird in der neuen, dann bei allen gültigen Berechnung, auf Rang 39 statt 38 stehen.

All diese Zahlendiskussionen bereiten dem Frankfurter Vorstand Hellmann aber sowieso keine schlaflosen Nächte: "Ich sehe uns unter den Top 10, und die ersten zehn sind für mich auch die Traditionsmannschaften und Leistungsträger in der Bundesliga. Das sind auch die, die den wirtschaftlichen Wert der Bundesliga ausmachen." Und daran wird sich in den nächsten Jahren nichts ändern, egal wie gezählt wird.