Pädophile versuchen über das Internet Kontakte zu Jugendfußballer aus Frankfurt aufzunehmen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt gegen die unbekannten Online-Täter. Die Vereine sind alarmiert und rufen Spieler und Eltern zu erhöhter Wachsamkeit auf.

Auch das Nachwuchszentrum der Frankfurter Eintracht hatte die Tage Post vom Hessischen Fußball-Verband erhalten. "Wir haben alle Mitarbeiter des Leistungszentrums, auch die Spieler und deren Eltern über den Brief des Verbandes in Kenntnis gesetzt", sagte Armin Kraaz, Leiter des Leistungszentrums, am Dienstag dem hr-sport.

In dem Schreiben warnte der Kreissauschuss des Verbandes vor "Fällen von gefälschten Profilen, Kontaktaufnahmen und sexueller Belästigung auf Instagram". Der Rundbrief wurde an die insgesamt 48 Frankfurter Vereine mit Jugendabteilungen verschickt. Auf der Foto- und Videoplattform hätten es Unbekannte demnach gezielt auf Nachwuchskicker aus dem Stadtgebiet abgesehen, hieß es in dem Schreiben.

Bild © Rhode/Storch

Die Polizei geht nach Angaben vom Dienstag von mehreren Tätern aus. Bislang seien zwei Fälle bekannt geworden. "Sie segeln unter dem Namen eines Vereins und versuchen Kontakt zu Kindern aus der U12 und U13 herzustellen, sagte der Polizeisprecher. "Die Täter docken sich an allen möglichen Vereinen an." Inzwischen hat die Frankfurter Staatsanwalt Ermittlungen aufgenommen. Einzelheiten nannte eine Sprecherin aber nicht.

"Sorgfältig mit Kontaktdaten umgehen"

In mindestens einem Fall kam es bereits zu sexueller Belästigung: Ein Zwölfjähriger wurde nach Angaben des Fußball-Kreises Frankfurt in einen Video-Livestream gelockt, in dem ein Mann vor der Kamera masturbierte. Die Polizei berichtete zudem von einem anderen Fall, als versucht wurde, ein reales Treffen zu vereinbaren. Dazu sei es aber nicht gekommen. Wie viele Fälle es insgesamt gebe, sei noch völlig unklar, sagte der Polizeisprecher.

Auch die Eintracht hat ihre Spieler und Eltern zu erhöhter Wachsamkeit aufgerufen. "Wir haben noch einmal darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, mit seinen Kontaktdaten sorgfältig umzugehen. Und natürlich auch Ansprechpartner im Leistungszentrum angeboten, die bei Fragen zur Verfügung stehen", berichtete Kraaz. Dass eine Person aus dem Betreuerstab der Eintracht die Polizei verständigt hatte, wie die Bild berichtet, dementierte Kraaz jedoch: "Uns ist nicht bekannt, dass ein Betreuer Anzeige erstattet hat."

Die Polizei mahnte indes, dass Jugendliche über das Internet auch Opfer von Radikalisierung, Betrug und Pishing werden könnten. Eltern sollten mit ihren Kindern reden und schauen, wo sie im Internet unterwegs sind, so der Polizeisprecher. Wenn dies schwierig sei, könnten auch Vertrauenspersonen des Kindes dazu geholt werden.