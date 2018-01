zum Artikel Eintracht-Trainingslager beginnt : Sechs Tage Schuften für die Rückrunde

Frankfurt: Die Frankfurter Eintracht ist am Dienstag in ihrem Trainingslager-Domizil in Spanien angekommen. In nur sechs Tagen in der Sonne will Trainer Niko Kovac sein Team fit für die Rückrunde machen. Einige Spieler fehlen allerdings. [mehr]