Offensivspektakel, starke Moral und ein unerwarteter Vorkämpfer: Das Eintracht-Remis gegen Dortmund war Fußball gepaart mit Rodeo. Ein dicker Wermutstropfen ist die Verletzung von Timothy Chandler. Eine Analyse in fünf Punkten.

Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund haben sich am Samstag in einem hinreißenden Spiel 2:2-Unentschieden getrennt. Nuri Sahin (19.) und Maximilian Philipp (57.) hatten die Gäste in Führung gebracht, Sébastien Haller (64.) und Marius Wolf (68.) trafen für die Eintracht, die damit auf dem siebten Tabellenplatz rangiert.

Wild-West-Fußball

Es ist fast drei Jahre her, dass Eintracht-Vorstand Axel Hellmann das Waldstadion in "Tempel des Spektakels" umtaufte. Der Trainer damals: Thomas Schaaf. Die Devise: ein Tor mehr schießen als der Gegner. Egal wie. Das 2:2 am Samstag erinnerte stark an diese Zeit. Es war ein furioses Hochtempo-Spiel, eine Partie wie eine Kneipenschlägerei, mit wilden Schwingern und überschaubarer Deckung.

"Gerade zwischen der 45. und der 65. Minute war das alles oder nichts", bilanzierte Eintracht-Vorstand Fredi Bobic später. "Das kenne ich nur von uns bei den alten Herren, da spielen wir auch ohne Mittelfeld, da geht's immer hin und her." Trainer Niko Kovac gab zu, dass er so etwas als Coach nicht unbedingt brauche. "Aber alle kamen auf ihre Kosten." (Mehr Stimmen zum Spiel gibt es hier.)

Torabschluss? Reden wir über etwas anderes

Warum dieser wilde Ritt trotzdem nur 2:2 ausging? Das lag an der mangelhaften Chancenverwertung beider Teams. Hier ein Stoppfehler im Strafraum, dort eine Drehung zu viel – Effizienz suchte man in dieser Partie vergeblich. Dazu kamen auf Frankfurter Seite eine Last-Minute-auf-der-Linie-Rettungstat von Makoto Hasebe und ein exzellenter Lukas Hradecky.

Mehrmals hielt der Finne stark, aber keine Aktion war besser als die Parade gegen Pierre-Emerick Aubameyang in der 53. Minute. Als der BVB-Star alleine auf Hradecky zustürmte, blieb der Finne ewig lange stehen, wartete auf den Heber und fischte den Ball irgendwie aus der Luft. "Ich habe ihn schon im Tunnel gefragt, ob er chipt", sagte der Keeper später lachend und mit Verweis auf das Pokal-Finale, als er von "Auba" beim Elfmeter überlupft wurde. "Dann hat sich die Szene so entwickelt und ich wusste, dass er es macht."

"Eins mit Sternchen" für die Moral

"Wer gegen den BVB mit 0:2 hinten liegt, hat eigentlich verloren", sagte Kovac nach der Partie und sprach damit aus, was die meisten der 51.500 Zuschauer im ausverkauften Frankfurter Stadion wohl nach dem zwischenzeitlichen Ergebnis dachten. Doch die Eintracht-Spieler hatten andere Pläne. Mit einer "Eins mit Sternchen in Sachen Moral" (Bobic) fighteten sich die Gastgeber zurück. Sinnbild für diesen Kampfgeist war Torschütze Wolf.

Marius Wolf bejubelt seinen ersten Bundesligatreffer. Bild © Imago

Die Hannover-Leihgabe vermieste in der Defensive als Leibwächter Nuri Sahin den Nachmittag und hatte trotzdem genug Luft für Offensiv-Aktionen. Neben seinem ersten Bundesliga-Treffer standen bei seiner Auswechselung (76.) 10,3 gelaufene Kilometer auf dem persönlichen Statistikzettel. Rund ein Kilometer mehr, als jeder andere Profi zu diesem Zeitpunkt abgespult hatte.

Schiedsrichter-Ärger

Das Spektakel im Stadtwald, es sorgte auch dafür, dass der Eintracht-Ärger über das Schiedsrichter-Gespann um Robert Hartmann etwas überdeckt wurde. Gerade in der Anfangsphase fühlten sich die Hessen von den Unparteiischen regelrecht verfolgt: Innerhalb weniger Sekunden gab es gleich drei knappe Entscheidungen, in denen stets Frankfurt das Nachsehen hatte.

Während bei einem Tackling gegen Ante Rebic (18.) und bei der BVB-Führung durch Sahin (19.) korrekt entschieden wurde, blieb beim angeblichen Abseitstreffer durch Rebic (17.) zumindest ein großes Fragezeichen. Interessant auch, dass der Video-Assistent weder hier, noch beim harten Foul von Marc Bartra gegen Haller in der Schlussphase eingriff. Eintracht-Vorstand Bobic mutmaßte, der Mann im Container habe da wohl geschlafen. Coach Kovac sah es pragmatischer: "Wenn er runtergeflogen wäre, hätten wir auch keinen Angriff mehr gehabt."

Chandler-Verletzung schmerzt

So bleibt für die Frankfurter am Ende eines unterhaltsamen Nachmittags nur ein misslicher Punkt: Die Verletzung von Außenverteidiger Timothy Chandler. Ohne Fremdeinwirkung sank der US-Nationalspieler in der 35. Minute plötzlich zu Boden und hielt sich unter Schmerzen das Knie. Humpelnd musste der 27-Jährige vom Feld geführt werden. Minuten später saß Chandler noch unter Tränen auf der Bank.

Timothy Chandler Bild © Rhode/Storch

Die Diagnose kam am Sonntagvormittag: Riss des Außenmeniskus im rechten Knie. Operation. Wie lange er ausfallen wird, ist noch unklar und könne nach Vereinsangaben erst nach der OP bestimmt werden. Auffällig: Die gleiche Verletzung hatte sich Chandler vor gut zwei Jahren schon einmal zugezogen, damals fehlte er den Hessen etwas mehr als einen Monat.