Eintracht-Abwehrcehf David Abraham (li.) deutet es in dieser Collage an: Vorsicht vor Augsburgs Marcel Heller!

Eintracht-Abwehrcehf David Abraham (li.) deutet es in dieser Collage an: Vorsicht vor Augsburgs Marcel Heller! Bild © imago / Collage: hessenschau.de

Nächstes Spiel, nächster Sieg? Die Eintracht empfängt am Samstag den FC Augsburg. Warum den Hessen dabei ausgerechnet ein Ex-Frankfurter gefährlich werden könnte, verraten wir Ihnen im Angeberwissen.

Für die Frankfurter Eintracht steht am Samstag (15.30 Uhr) Uhr das zweite Heimspiel der Saison an. Im Faktencheck beleuchten wir die wichtigsten Statistiken und Hintergründe zur Partie gegen den FC Augsburg.

Historisch schlankes Torverhältnis

Die ausbaufähige Chancenverwertung der Eintracht ist hinlänglich diskutiert worden, dafür lohnt neuerdings ein Blick auf das Torverhältnis. Ein Treffer und ein Gegentreffer nach den ersten 270 Minuten bedeuten übersetzt: In Spielen mit Frankfurter Beteiligung dauert es aktuell durchschnittlich 135 Minuten, ehe ein Tor fällt. Und das ist ziemlich historisch. Lediglich Wolfsburg (vor elf Jahren) sowie Braunschweig und 1860 München (beide im Jahre 1967) hatten nach den ersten drei Spieltagen ein schlankes Torverhältnis von 1:1 vorzuweisen.

Weitere Informationen heimspiel! im hr-fernsehen heimspiel! am samstag, 17.15 Uhr: Der aktuelle Sport vom Samstag

heimspiel! bundesliga, Sonntag, 21.45 Uhr: Das Bundesliga-Wochenende im Überblick

heimspiel!, Montag, 23 Uhr: Der Sport-Talk Ende der weiteren Informationen

Historisch gute Abwehrarbeit

Die Vorzüge eines solchen Torverhältnisses liegen auf der Hand: In puncto Defensivarbeit ist das Team von Trainer Niko Kovac vorbildhaft gut in die Saison gestartet – und ebenfalls historisch. Nur ein Mal hatte die Eintracht nach drei Spieltagen gar keinen Gegentreffer kassiert. 1986 leitete Trainer Dietrich Weise eine Hintermannschaft mit Spielern wie Karl-Heinz Körbel, Thomas Berthold, Manfred Binz und Torwart Hans-Jürgen Gundelach an.

Heller ist nicht nur schneller

Frankfurt gegen Augsburg – das heißt auch: Es kommt zu einem Wiedersehen mit Marcel Heller. Der Mittelfeld-Motor war zwischen 2007 und 2011 für die Eintracht aktiv, zuletzt stand er vier Jahre beim SV Darmstadt 98 unter Vertrag. Seit dem Sommer kickt er für den FCA, hat dort neben seiner allseits bekannten Schnelligkeit noch eine zweite Qualität entwickelt: das Auflegen von Großchancen. Acht Möglichkeiten dieser Kategorie haben sich die Fuggerstädter bislang erarbeitet (Liga-Bestwert zusammen mit dem FC Bayern), drei davon hat Heller aufgelegt. Und nicht nur das. Obwohl er in gerade einmal 104 der möglichen 270 Bundesliga-Minuten auf dem Platz stand, gehen bereits zwei Torvorlagen auf das Konto des effizienten Hellers.

Viel Druck über links

Sowohl die Eintracht als auch der FCA haben für sich erkannt, dass ihr Weg zum gegnerischen Tor in vielen Fällen über die linke Außenbahn führt. Dafür haben sie aber auch genau das richtige Personal. Frankfurts Jetro Willems leitete bereits zwölf Torschüsse ein, Augsburgs Philipp Max sogar 13. In dieser Disziplin werden sie nur von Dortmunds Gonzalo Castro (14) ausgestochen. Neben Flanken und anderen Vorlagen aus dem Spiel heraus sind die beiden zudem immer für eine gefährliche Standardsituation gut.